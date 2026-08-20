Así puede ser voluntario y ayudar en las zonas afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Varias organizaciones mantienen abiertas sus convocatorias para quienes quieran sumarse a las labores de apoyo tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

El movimiento telúrico ocasionó afectaciones en distintas regiones del país y dio paso a la creación de nuevas redes de solidaridad. Ante este panorama, las personas que tengan tiempo disponible, conocimientos específicos o simplemente quieran contribuir pueden encontrar diferentes alternativas de voluntariado, según sus posibilidades y el tipo de apoyo que estén dispuestas a brindar.

Una de las opciones es Terremoto Colombia, una plataforma ciudadana que busca conectar reportes, recursos y equipos de respuesta. Para registrarse como voluntario es necesario completar un formulario con datos personales, número de contacto, información sobre aquello que se puede aportar y la zona desde la que se está dispuesto a colaborar.

De acuerdo con la iniciativa, después de completar el registro, el equipo de coordinación se pondrá en contacto con los voluntarios durante las horas siguientes. De esta manera, se pretende vincular a las personas disponibles con las necesidades que vayan surgiendo en medio de la emergencia.

También está la Corporación El Minuto de Dios, que habilitó un formulario para quienes quieran postularse como voluntarios. En este caso, los interesados deben indicar los días y horarios en los que pueden participar.

La organización busca personas que puedan apoyar en diferentes zonas afectadas y ofrece una alternativa para quienes desean contribuir de manera inmediata, sin tener que completar necesariamente un proceso de formación que se extienda durante varios meses.

La Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, cuenta igualmente con una convocatoria, aunque bajo condiciones diferentes. El Ciclo IV de su programa de voluntariado recibe inscripciones hasta el 1 de septiembre de 2026 y está destinado exclusivamente a personas que se encuentren en Bogotá.

Para participar es necesario ser mayor de 14 años, estudiar o trabajar y contar con la disponibilidad de tiempo requerida para cumplir con las actividades del programa.

El proceso contempla cuatro meses de formación, con jornadas programadas los sábados de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. y los domingos de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

En este caso, el proceso tiene un costo. La inscripción cuesta $148.000 y el curso de formación tiene un valor de $345.000. Estas tarifas no incluyen el uniforme ni otros gastos adicionales que deben ser asumidos por cada aspirante.

Aunque las tres convocatorias buscan promover la participación ciudadana, cada una tiene un enfoque particular. Terremoto Colombia y El Minuto de Dios están orientados principalmente a canalizar personas y recursos hacia las necesidades que genere la emergencia, mientras que la Cruz Roja ofrece un proceso de formación más formal para quienes quieran prepararse y vincularse como voluntarios.