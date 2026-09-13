Locura total por el debut soñado de Kevin Kelsy con Rangers ante Celtic: así fue el gol y la asistencia del venezolano en el clásico de Escocia

El delantero venezolano Kevin Kelsy tuvo un estreno soñado con el Rangers FC 'al vestirse' de protagonista en el clásico de Glasgow.

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Kelsy marcó un tanto y puso una asistencia en la contundente victoria por 3-0 sobre el Celtic FC, resultado que le permitió a su equipo avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga de Escocia.

El Rangers, así las cosas, terminó imponiéndose por 3-0 en el Ibrox Stadium, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Scottish League Cup.

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El Vinotinto fue determinante desde el inicio, pues en el minuto 23, participó en la jugada que terminó con Dan Neil abriendo el marcador para el cuadro que defendía la localía.

En la segunda parte, el venezolano apareció nuevamente, esta vez para ampliar la ventaja al minuto 59 con una precisa definición.

La actuación del venezolano generó una rápida reacción entre los aficionados, que celebraron su impacto inmediato en uno de los partidos más importantes del fútbol escocés.

El delantero de 22 años llegó procedente del Portland Timbers de la MLS por una cifra cercana a los 13 millones de dólares.

La operación convirtió a Kelsy en la venta más costosa en la historia del Portland Timbers y, al mismo tiempo, en uno de los fichajes más importantes realizados por el Rangers.

El delantero venezolano ha jugado en los siguientes equipos a lo largo de su carrera profesional: Mineros de Guayana (Venezuela, 2021-2022); Boston River (Uruguay, 2023); Shakhtar Donetsk (Ucrania, 2023-2024); FC Cincinnati (Estados Unidos, 2024); y Portland Timbers (Estados Unidos, 2025-2026).

Además, ha representado a la selección de Venezuela en sus categorías inferiores (como la Sub-20) y en la selección absoluta.