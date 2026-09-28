Rescatan a dos guacamayas atrapadas en árbol que posteriormente colapsó en el municipio Baruta

Funcionarios de Protección Civil rescataron a dos guacamayas que habían quedado atrapadas en un chaguaramo seco, en la urbanización Valle Arriba, municipio Baruta.

VEA TAMBIÉN Alcalde peruano será procesado por arrastrar un cóndor andino durante celebraciones de fiestas patrias o

Los rescatistas lograron sacar a las aves del árbol que se encontraba en avanzado estado de deterioro.

El alcalde de Baruta explicó que el chaguaramo estaba prácticamente podrido y que su estructura colapsó.

VEA TAMBIÉN Una "tragavenados" fue encontrada en medio de las inundaciones en San Francisco, estado Zulia o

Posteriormente, las guacamayas quedaron bajo resguardo y fueron evaluadas para conocer su estado.

Las guacamayas se ven diariamente con absoluta regularidad, especialmente en su ciudad capital, Caracas.

VEA TAMBIÉN Metro de Caracas ratifica prohibición de ingresar con mascotas al sistema de transporte tras incidente en estación Gato Negro o

Aunque son aves nativas de los bosques, selvas y llanos del sur y oriente del país, se han adaptado de forma única al entorno urbano del norte centro-venezolano.