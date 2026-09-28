Rescate
Rescatan a dos guacamayas atrapadas en árbol que posteriormente colapsó en el municipio Baruta
El alcalde de Baruta explicó que el chaguaramo estaba prácticamente podrido y que su estructura colapsó.
Funcionarios de Protección Civil rescataron a dos guacamayas que habían quedado atrapadas en un chaguaramo seco, en la urbanización Valle Arriba, municipio Baruta.
Los rescatistas lograron sacar a las aves del árbol que se encontraba en avanzado estado de deterioro.
El alcalde de Baruta explicó que el chaguaramo estaba prácticamente podrido y que su estructura colapsó.
Posteriormente, las guacamayas quedaron bajo resguardo y fueron evaluadas para conocer su estado.
Las guacamayas se ven diariamente con absoluta regularidad, especialmente en su ciudad capital, Caracas.
Aunque son aves nativas de los bosques, selvas y llanos del sur y oriente del país, se han adaptado de forma única al entorno urbano del norte centro-venezolano.