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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Rescate

Rescatan a dos guacamayas atrapadas en árbol que posteriormente colapsó en el municipio Baruta

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El alcalde de Baruta explicó que el chaguaramo estaba prácticamente podrido y que su estructura colapsó.

Funcionarios de Protección Civil rescataron a dos guacamayas que habían quedado atrapadas en un chaguaramo seco, en la urbanización Valle Arriba, municipio Baruta.

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Los rescatistas lograron sacar a las aves del árbol que se encontraba en avanzado estado de deterioro.

El alcalde de Baruta explicó que el chaguaramo estaba prácticamente podrido y que su estructura colapsó.

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Posteriormente, las guacamayas quedaron bajo resguardo y fueron evaluadas para conocer su estado.

Las guacamayas se ven diariamente con absoluta regularidad, especialmente en su ciudad capital, Caracas.

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Aunque son aves nativas de los bosques, selvas y llanos del sur y oriente del país, se han adaptado de forma única al entorno urbano del norte centro-venezolano.

 

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