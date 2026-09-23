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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Dictadura en Venezuela

"Apúrense porque se les acaba el tiempo": Jorge Rodríguez lanza nueva amenaza a la oposición venezolana

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
A su vez, el jefe del Parlamento chavista enalteció la figura de su hermana, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en Nueva York en el marco de la 81.ª Asamblea General de la ONU.

Este miércoles, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional controlada por la dictadura, Jorge Rodríguez, dejó unas fuertes declaraciones en plena sesión ordinaria del parlamento venezolano.

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Antes de terminar su intervención, Rodríguez enalteció la figura de su hermana, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en Nueva York en el marco de la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Es un hecho histórico, además, que sea una mujer nacida en esta tierra, la primera presidenta de la República Bolivariana de Venezuela", pronunció el jefe del parlamento chavista.

A su vez, lanzó una nueva amenaza a la oposición venezolana. "Venezuela ante el mundo marcó la pauta... Digan todo lo que quieran decir ahora, pero apúrense porque se les acaba el tiempo", remarcó.

Con estas palabras, Jorge Rodríguez, aparentemente, dejó en el pasado su narrativa "antiimperialista", ya que en la actualidad defiende "la vía diplomática" elegida por el régimen.

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El martes 22 de septiembre, Delcy Rodríguez publicó en sus redes sociales una foto junto a Donald Trump, con motivo de un encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Venezuela.

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De acuerdo con información divulgada por la Casa Blanca, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

Cabe mencionar que la presencia de Delcy Rodríguez en Estados Unidos generó manifestaciones de rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana.

 

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