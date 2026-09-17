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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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James Rodríguez

James Rodríguez se cruzó con dos jugadores en su debut en el fútbol colombiano con Atlético Nacional

septiembre 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional - Foto: EFE
James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional - Foto: EFE
El '10' de la Selección Colombia se destacó como figura al aportar la asistencia de gol con el que el equipo antioqueño logró una agónica victoria de 3 a 2 ante Internacional de Bogotá.

El centrocampista colombiano James Rodríguez debutó este miércoles en su regreso al fútbol de su país con Atlético Nacional.

El '10' de la Selección Colombia se destacó como figura al aportar la asistencia con la que el equipo antioqueño logró una agónica victoria de 3 a 2 ante Internacional de Bogotá.

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El tanto del triunfo llegó a los 99 minutos, en el tiempo suplementario, luego de un tiro de esquina que colocó de manera magistral James Rodríguez en el área para el gol de Juan Zapata.

Pero más allá de su asistencia, el exjugador del Real Madrid protagonizó una pelea con dos jugadores rivales que quedó registrada por un aficionado.

Segundos antes del final del juego, Johan Caballero agarró a James Rodríguez a tal punto que terminó incomodándolo. En ese instante, el mediocampista manoteó a su rival al tiempo que lo increpaba por la jugada.

Posteriormente, el jugador de Internacional de Bogotá, Larry Vázquez, intervino para defender a su compañero, por lo que también intercambió palabras con la estrella colombiana.

El exjugador de la Selección Colombia ingresó a los 60 minutos para debutar con Atlético Nacional tras confirmarse su fichaje días atrás.

El histórico '10' se despidió de la Tricolor tras una era inolvidable con 130 partidos jugados, 31 goles y 44 asistencias.

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"Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la Selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre", dijo el capitán, anunciando el video en el que hace oficial su decisión.

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