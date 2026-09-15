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Martes, 15 de septiembre de 2026
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James Rodríguez

La selección Colombia divulga números oficiales de los logros de James Rodríguez: la cifra de "asistencias" es impresionante

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El futbolista colombiano James Rodríguez (AFP)
El futbolista colombiano James Rodríguez (AFP)
El 10 marcó 31 goles, lo que se traduce en que participó en total en 74 jugadas de gol en los 131 partidos en los que se puso la casaca del combinado nacional.

La cuenta oficial en X de la Selección Colombia publicó los números oficiales de los logros que tuvo el destacado mediocampista James Rodríguez cuando vistió los colores del equipo nacional.

La Selección publicó las cifras del 10 de la selección Colombia poco después de que el futbolista anunciara que no volverá a vestir los colores del equipo nacional al considerar que su ciclo se acabó.

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Una de las cifras más impactante que muestran la relevancia que tuvo James en la selección es la de las asistencias, es decir los popularmente conocidos pases gol: el último toque antes de que el delantero encuentre el arco.

Rodríguez acumuló un total de 43 asistencias a lo largo de sus participaciones con la selección Colombia y es el líder absoluto en ese rubro en la historia de la selección cafetera.

El 10 de la selección Colombia además marcó 31 goles, lo que se traduce en que participó en total en 74 jugadas de gol en los 131 partidos en los que se puso la casaca del combinado nacional.

James Rodríguez, según las cifras develadas por la Federación, disputó tres Mundiales y cuatro Copas América a lo largo de su carrera.

Como si estas cifras ya no fueran impactantes, el talentoso volante es el máximo anotador de Colombia en Eliminatorias y el único ganador cafetero en la historia de la prestigiosa Bota de Oro que consiguió tras marcar seis goles en cinco partidos que disputó en el Mundial de Brasil 2014.

En aquel Mundial, cabe recordar, Colombia llegó a los cuartos de final tras conseguir victorias, que estuvieron acompañadas de un juego bonito comandado por James, ante Grecia, Costa de Marfil, Japón y Uruguay.

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Fue precisamente contra Uruguay, en la victoria de Colombia por 2 a 0, que James Rodríguez anotó un impresionante gol de media volea y larga distancia que para muchos fue, sin duda, el mejor de su carrera.

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