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Terremoto en Colombia

Así quedó importante estadio de Pereira tras el terremoto: autoridades piden no acercarse

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Consecuencias del terremoto en Pereira, Colombia -Foto: EFE
Consecuencias del terremoto en Pereira, Colombia -Foto: EFE
Las imágenes difundidas este miércoles evidencian el impacto del movimiento telúrico en diferentes sectores del estadio.

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto también causó daños en uno de los principales escenarios deportivos del país.

El estadio Hernán Ramírez Villegas, en Pereira, presenta afectaciones considerables en varias de sus áreas internas. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar mientras avanzan las inspecciones correspondientes.

Las imágenes difundidas este miércoles evidencian el impacto del movimiento telúrico en diferentes sectores del estadio. En los corredores internos se pueden apreciar paredes deterioradas y parcialmente colapsadas, ventanas rotas y tuberías afectadas, entre otros daños estructurales.

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La situación fue divulgada por La Furia Matecaña, medio especializado en la actualidad del Deportivo Pereira, a través de sus redes sociales.

Las fotografías, atribuidas a Portal UHP, generaron preocupación entre los seguidores del equipo, especialmente porque el Hernán Ramírez Villegas es el escenario histórico donde juega como local el conjunto matecaña.

La Alcaldía de Pereira reiteró el llamado a evitar el tránsito por el estadio y sus alrededores, debido al riesgo que representan algunos muros que podrían presentar nuevos desprendimientos o colapsar. La restricción se mantendrá mientras continúan las evaluaciones técnicas de las estructuras que resultaron afectadas por el terremoto.

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado lunes deja, hasta el momento, 190 personas fallecidas y 1.679 heridas en las principales ciudades afectadas, según el Informe Consolidado No. 15 de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)

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El balance, hecho con información suministrada por alcaldías, organismos de gestión del riesgo, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene reportes de carácter preliminar y puede cambiar mientras siguen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

En Cali, el informe cuenta 95 fallecidos preliminares y 999 personas heridas. Además, 239 personas aún se encontraban atrapadas, mientras que 87 fueron rescatadas y 180 aparecían como desaparecidas al momento del corte. La capital del Valle del Cauca registraba de igual forma, 56 estructuras colapsadas y tres vías afectadas.

Pereira, por su parte, posee 81 fallecidos preliminares, 278 personas heridas, 37 desaparecidas y 15 atrapadas. La ciudad registra también 92 edificios colapsados y cerca de 14 vías y puentes afectados.

En Manizales, otra de las ciudades más afectadas, el balance preliminar registra cinco fallecidos y 112 heridos. También se reportan daños en 17 edificios, 19 estructuras parcialmente colapsadas y 23 viviendas destruidas, además de afectaciones en infraestructura histórica y educativa.

Asocapitales notificó que el balance sigue en verificación debido a que las autoridades territoriales siguen realizando la Evaluación de Daños y Necesidades. Por esta razón, las cifras pueden aumentar o cambiarse según como avancen las operaciones de rescate y la identificación de víctimas.

El informe señala que Cali y Pereira concentran actualmente los escenarios más críticos, con estructuras colapsadas y operaciones de búsqueda y rescate todavía activas.

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