Escándalo en Colombia por criminal condenado y beneficiado por el Gobierno Petro del cual no hay registros sobre sus traslados a diferentes cárceles: el preso no aparece

A dos semanas de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, la política de “paz total” y el manejo penitenciario en Colombia vuelven al centro de una polémica divulgada en exclusiva por Noticias RCN, que expuso serias irregularidades en la custodia de alias “Pocho”.

El delincuente, que cumple una condena de 36 años por el homicidio de la lideresa comunal Liliana Patricia Cataño. Pocho cobró notoriedad pública tras ser señalado como organizador de una controvertida fiesta vallenata dentro de la cárcel de Itagüí. Tras el escándalo, el Ministerio de Justicia ordenó su traslado al penal de máxima seguridad en Girón (Santander) el 8 de mayo de 2026.

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Sin embargo, una investigación de los documentos oficiales del sistema del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) reveló que el 26 de junio se aprobó un nuevo traslado hacia la cárcel de Palmira bajo el concepto de “estímulo por buena conducta”.

Pese a que el movimiento estaba programado para el pasado 11 de julio, los registros del INPEC mantenían el estatus de “ingreso pendiente en espera”, generando serios cuestionamientos sobre la ubicación real del recluso:

La dirección de la cárcel de Girón aseguró que el recluso continuaba en sus instalaciones. Documentos y fuentes de alta credibilidad confirmaron que el interno alias “Pocho” abandonó la prisión el 11 de julio en un vehículo oficial del INPEC bajo custodia especial rumbo a Palmira.

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Tras salir a la luz estas denuncias publicadas por Noticias RCN y NTN24, sobre su paradero desconocido, las autoridades penitenciarias ordenaron de urgencia el traslado del peligroso delincuente hacia un pabellón de menor seguridad.