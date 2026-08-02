Dos pilotos fallecen tras choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

Dos pilotos perdieron la vida este domingo luego de que los helicópteros en los que participaban en las labores para combatir un incendio forestal colisionaran en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, informó el cuerpo de bomberos de Grecia.

VEA TAMBIÉN Reportan que al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos o

Las víctimas, el piloto y el copiloto de una de las aeronaves Bell, fueron trasladadas inconscientes a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su fallecimiento, según indicó el portavoz de los bomberos, Vassilis Vathrakogiannis.

Tras el accidente, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de todos los helicópteros Bell que trabajaban en la zona, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

VEA TAMBIÉN Imágenes muestran el impacto de sismo que sacudió Nápoles, y que dejó varios heridos y numerosos daños o

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, informó que los fallecidos eran un ciudadano danés y otro griego. En contraste, la tripulación del segundo helicóptero fue rescatada sin lesiones.

VEA TAMBIÉN Ola de calor sin precedentes en Francia deja decenas de muertos y el cierre de varios sitios turísticos o

Con este hecho, el número de fallecidos relacionados con los incendios forestales en Grecia aumentó a cinco, luego de la muerte de tres bomberos durante la última semana en las regiones de Creta y el Peloponeso.

Imágenes difundidas por medios locales muestran el momento en que una de las aeronaves impactó la parte inferior de la otra antes de explotar y precipitarse al suelo.