NTN24
Domingo, 02 de agosto de 2026
Domingo, 02 de agosto de 2026
Grecia

Dos pilotos fallecen tras choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

agosto 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Un helicóptero de extinción de incendios arroja agua sobre una columna de humo de un incendio forestal en Grecia - AFP
Un helicóptero de extinción de incendios arroja agua sobre una columna de humo de un incendio forestal en Grecia - AFP
Las aeronaves Bell colisionaron mientras participaban en las labores para sofocar un incendio en la zona de Psatha, al oeste de Atenas.

Dos pilotos perdieron la vida este domingo luego de que los helicópteros en los que participaban en las labores para combatir un incendio forestal colisionaran en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, informó el cuerpo de bomberos de Grecia.

o

Las víctimas, el piloto y el copiloto de una de las aeronaves Bell, fueron trasladadas inconscientes a un centro de salud, donde los médicos confirmaron su fallecimiento, según indicó el portavoz de los bomberos, Vassilis Vathrakogiannis.

Tras el accidente, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de todos los helicópteros Bell que trabajaban en la zona, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

o

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, informó que los fallecidos eran un ciudadano danés y otro griego. En contraste, la tripulación del segundo helicóptero fue rescatada sin lesiones.

o

Con este hecho, el número de fallecidos relacionados con los incendios forestales en Grecia aumentó a cinco, luego de la muerte de tres bomberos durante la última semana en las regiones de Creta y el Peloponeso.

Imágenes difundidas por medios locales muestran el momento en que una de las aeronaves impactó la parte inferior de la otra antes de explotar y precipitarse al suelo.

Temas relacionados:

Grecia

Incendio

Accidente

Helicóptero

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos podría luchar contra Irán un buen tiempo, al menos unos buenos meses": Mark Cancian, coronel (R) Cuerpo de Marines de EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El rostro del hambre en Cuba: los ciudadanos venden hasta su ropa y zapatos para poder sobrevivir

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia del régimen de Irán (AFP)
Estados Unidos ataca a Irán

Irán responde a EE. UU. con ataques a sus bases militares de Medio Oriente y acusa a Trump de "crímenes de guerra"

Agentes de ICE en Ventura, California - Foto: AFP
Detenciones

Alerta en aeropuertos de EE. UU. por detenciones migratorias de ICE: se reportan más de 800 arrestos

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Kylian Mbappe y Ousmane Dembélé / FOTO: EFE
Mundial 2026

La Francia de Mbappe sigue demostrando por qué es favorito a ganarse el Mundial tras eliminar a Marruecos

Foto de referencia del régimen de Irán (AFP)
Estados Unidos ataca a Irán

Irán responde a EE. UU. con ataques a sus bases militares de Medio Oriente y acusa a Trump de "crímenes de guerra"

Bad Bunny - EFE
Bad Bunny

Bad Bunny enfrentará la justicia tras un fallo a una demanda que le hizo su expareja por presuntamente usar su voz sin autorización

Agentes de ICE en Ventura, California - Foto: AFP
Detenciones

Alerta en aeropuertos de EE. UU. por detenciones migratorias de ICE: se reportan más de 800 arrestos

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Daniel Ortega (EFE)
Nicaragua

Congreso del régimen de Nicaragua votará en agosto reforma para excluir a opositores de las elecciones

Cámara de TV profesional - Foto de referencia: pexels
Dictadura en Venezuela

Organizaciones exigen al régimen venezolano garantizar la labor periodística y desbloquear medios durante la emergencia por los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre