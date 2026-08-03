El desgarrador minuto de silencio en una escuela venezolana por niños que no pudieron graduarse tras perder la vida en los terremotos

Siguen dándose a conocer dramáticas historias tras los devastadores terremotos que enlutaron al pueblo venezolano.

Entre ellas aparece la de una graduación de niños, muchos de ellos víctimas fatales de los potentes temblores.

En video quedó grabado el momento en el que una escuela guarda un minuto de silencio por los menores de edad fallecidos. Sus sillas vacías y la tristeza en el ambiente marcaron el acto.

El último balance oficial de fallecidos por los terremotos en Venezuela fue actualizado el 24 de julio de 2026, registrando un total de 5.546 muertos.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.