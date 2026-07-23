"Tiene un mensaje simbólico": Rafael Nieto sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca

Colombia se prepara para tener una posesión presidencial fuera de lo común tras la aprobación del Senado para que Abelardo de la Espriella asuma el poder en el departamento del Cauca, lejos del tradicional Capitolio nacional en Bogotá. Para hablar sobre este tema, Rafael Nieto, senador del Partido Centro Democrático, conversó con el programa La Tarde de NTN24.