NTN24
Jueves, 23 de julio de 2026
Jueves, 23 de julio de 2026
Posesión Abelardo de la Espriella
Programa: La Tarde

"Tiene un mensaje simbólico": Rafael Nieto sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia se prepara para tener una posesión presidencial fuera de lo común tras la aprobación del Senado para que Abelardo de la Espriella asuma el poder en el departamento del Cauca, lejos del tradicional Capitolio nacional en Bogotá. Para hablar sobre este tema, Rafael Nieto, senador del Partido Centro Democrático, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

También le puede interesar

Abelardo De La Espriella. - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

"Tiene un mensaje simbólico": Rafael Nieto sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca

María Corina Machado - Foto: EFE
Mesa de diálogo

Los mecanismos de participación de María Corina dentro de las negociaciones “no están resueltos”

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

"No tengo rumbo": duro testimonio de madre que perdió a sus dos hijos en los terremotos en Venezuela

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
La Guaira

Bajo el miedo y la incertidumbre: colapso estructural amenaza edificaciones vecinas en La Guaira

Daniel Ortega | Foto: AFP
Nicaragua

"Un dictador que le tiene miedo a las urnas porque le tiene miedo al pueblo": Félix Maradiaga sobre Ortega en Nicaragua

Marco Rubio anuncia nuevas sanciones al régimen de Cuba - Fotos: EFE
Sanciones a Cuba

PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN | Siguen las sanciones de EE. UU. contra la dictadura castrista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad? La oscura hipótesis sobre el obstáculo legal que enfrentaría Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un mensaje simbólico": Rafael Nieto sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Solo quiero descanso para mí y para mi familia": venezolano sobre la recuperación de cuerpos tras doblete sísmico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN | Siguen las sanciones de EE. UU. contra la dictadura castrista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Agentes cargan el cuerpo de una víctima fatal tras devastadores terremotos que golpearon a Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Cifra de muertos en Venezuela tras devastadores terremotos aumenta a 1.450

Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Solo quiero descanso para mí y para mi familia": venezolano sobre la recuperación de cuerpos tras doblete sísmico

Marines de EEUU trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela - Foto: X @Southcom
Aeropuerto de Maiquetía

¿Está EE. UU. operando la torre de control de Maiquetía? Marines trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela en el aeropuerto internacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Agentes cargan el cuerpo de una víctima fatal tras devastadores terremotos que golpearon a Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Cifra de muertos en Venezuela tras devastadores terremotos aumenta a 1.450

Crisis sanitaria en Venezuela | foto: AFP
Terremoto en Venezuela

"Estamos viendo menos heridos llegando y más muertos, entonces la prioridad cambia": referente de Médicos Sin Fronteras sobre posible crisis de salud tras tragedia en Venezuela

Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Solo quiero descanso para mí y para mi familia": venezolano sobre la recuperación de cuerpos tras doblete sísmico

Abelardo De La Espriella y Keiko Fujimori - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella no asistirá a la posesión de Keiko Fujimori en Perú, pero anunció una delegación de alto nivel en representación del Gobierno entrante colombiano

Marines de EEUU trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela - Foto: X @Southcom
Aeropuerto de Maiquetía

¿Está EE. UU. operando la torre de control de Maiquetía? Marines trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela en el aeropuerto internacional

Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Actor

Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

Boceto de la tercera audiencia de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York - Foto Reuters
Juicio contra Maduro

Relatos sobre Nicolás Maduro ante una Corte de Nueva York: "Minimizado, con la cara baja (...) llegó la justicia, miserable"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre