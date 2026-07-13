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Lunes, 13 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“Creo que el problema estuvo en no levantar los cuerpos y permitir su deterioro”: abogado sobre los entierros en fosas comunes de las víctimas de los terremotos en Venezuela

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Fosas comunes en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Fosas comunes en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Tras los dos terremotos que azotaron al país y ya dejan más de 4.500 muertos, muchos de los cadáveres han sido enterrados en fosas comunes sin identificación.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, había dicho que ninguno de los cadáveres de las víctimas del doble terremoto que sacudió al país irían a una fosa común y que todos los fallecidos serían identificados, pero la realidad es otra.

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"Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró Rodríguez en una rueda de prensa el pasado 2 de julio. "Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", señaló, o por fotografía y "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".

El abogado Zair Mundaray se conectó en La Tarde de NTN24 para explicar el porqué varias de las víctimas de los sismos fueron enterrados sin identificar y dijo: “Yo creo que el problema principal estuvo en no levantar los cuerpos y permitir su deterioro ya que hizo la tarea más difícil para los expertos en la morgue”.

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Yo he sido de los primeros que ha hablado de este tema, era muy difícil poder contar con toda la capacidad para generar un protocolo rápido de identificación, yo creo que el colapso estuvo en las primeras horas sobre todo cuando al tercer día no se levantaban los cadáveres por los forenses para identificarlos, muchos fueron llevados por sus propios familiares para obtener el acta de defunción y hacerles su homenaje, pero cuando fueron pasando los días y los cuerpos se apilaron llegaron en peores condiciones a la morgue y esto dificultó su identificación”. explicó

“Se dispuso tomar una huella dactilar a quienes se podían, una ficha antropológica y una odontológica para la identificación y así los familiares los podían reclamar, los que no eran pedidos se empezaron a enterrar como no identificados con una decodificación y un cuaderno de control”, complementó Mundaray.

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