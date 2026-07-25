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Sábado, 25 de julio de 2026
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Tour de Francia

Richard Carapaz es el campeón de la montaña en el Tour de Francia y logra para Sudamérica séptimo triunfo en esa categoría: estos fueron los otros campeones

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Richard Carapaz es el campeón de la montaña en el Tour de Francia - AFP
Richard Carapaz es el campeón de la montaña en el Tour de Francia - AFP
El ciclista se llevó la victoria en la etapa reina del Tour de Francia en Alpe d'Huez y se coronó como rey de la montaña.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ganó este sábado la etapa reina del Tour de Francia en el Alpe d'Huez, donde el esloveno Tadej Pogacar dejó sentenciado, salvo incidente, su quinto Tour.

Presente en la escapada desde el inicio de la etapa, la "Locomotora del Carchi", del EF Education, superó por 26 segundos al belga Remco Evenepoel y por 31 segundos al estadounidense Sepp Kuss, que lideraba etapa hasta una doble caída en los últimos kilómetros.

Tadej Pogacar, salvo accidente, ha dejado asegurada su victoria final la víspera de la última etapa en París, tras cruzar la línea de meta poco más de un minuto más tarde que Carapaz, en compañía de su compañero mexicano Isaac del Toro, a quien ayudó durante toda la jornada a mantener su tercera posición en la general.

El esloveno se convirtió en un lujoso gregario, animando todo el tiempo al mexicano en los puertos de la Croix de Fer, el Télégraphe, el Galibier y Sarenne durante esta colosal etapa.

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Incluso dejando marchar a Remco Evenepoel en el tramo final, sabiendo que el belga, segundo de la general, no representaba una amenaza al encontrarse a más de siete minutos el sábado por la mañana.

Décimo de la etapa, el prometedor francés Paul Seixas se derrumbó tras una aceleración de Del Toro en medio del silencio del puerto de Sarenne, vacío de público por razones de seguridad y de protección de la naturaleza, después de la locura de las 21 curvas del día anterior. Pero el francés, el corredor más joven en participar en el Tour de Francia desde 1937, logró salvar su cuarta plaza en la general en esta segunda llegada en dos días al Alpe d'Huez.

Salvo accidente, la clasificación general de esta 113ª edición de la Grande Boucle queda ya congelada en la víspera de la 21ª y última etapa, el domingo en París, acortada a 89 km para aliviar a los servicios de seguridad movilizados en el frente de los incendios forestales que sacuden el sur de Francia.

Pogacar cuenta con 6 minutos 26 segundos sobre Evenepoel y 9:42 sobre Del Toro. Seixas es cuarto a 11:56, por delante de otro francés, Lenny Martinez, el único capaz de seguir al trío Pogacar-Del Toro-Evenepoel en el puerto de Sarenne.

Carapaz, ya vencedor el jueves en la cima de Orcières-Merlette, se adjudicó su tercera etapa en el Tour de Francia, la segunda este año. También tiene matemáticamente asegurado el triunfo en la clasificación de la montaña si cruza la línea de meta final el domingo en los Campos Elíseos.

Mads Pedersen, por su parte, hizo lo necesario para llevarse el maillot verde si termina el Tour de Francia en París.

Colombianos:

Luis Herrera: (1985 y 1987)

Santiago Botero (2000)

Mauricio Soler (2007)

Nairo Quintana (2013)

Ecuatoriano

Richard Carapaz (ya había sido campeón en 2024)

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