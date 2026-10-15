Así se pronunció restaurante donde mujer que desayunaba con su esposo sufrió quemaduras que le provocaron la muerte en Colombia

El restaurante Hello Life, ubicado en el barrio Cabecera de Bucaramanga, Santander, se pronunció el pasado miércoles 14 de octubre de 2026 tras la muerte de Janeth Mylene Suárez Saavedra, de 57 años, quien falleció luego de permanecer 11 días hospitalizada por las graves quemaduras que sufrió en el establecimiento. La emergencia ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando desayunaba con su esposo.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el equipo del establecimiento lamentó el fallecimiento de la mujer y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos.

"El equipo de Hello Life expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la señora Janeth Mylene Suárez Saavedra. Lamentamos profundamente su fallecimiento y manifestamos nuestra solidaridad ante el dolor que atraviesa su familia", señaló la compañía.

Asimismo, el restaurante indicó que el caso está en manos de las autoridades competentes, encargadas de establecer cómo se produjo la emergencia.

"Los hechos ocurridos el día 2 de octubre de 2026 en nuestras instalaciones son objeto de investigación por las autoridades competentes, a quienes corresponde esclarecer las circunstancias de lo sucedido", precisó el comunicado.

En el mismo sentido, la empresa también aseguró que atenderá los requerimientos de los investigadores, esto con el fin de aclarar los hechos.

"Tenemos el mayor interés en que lo ocurrido se esclarezca. Estamos a disposición de las autoridades para aportar la información que requieran y atender sus solicitudes dentro de la investigación", agregó.

Al cierre del pronunciamiento, Hello Life pidió prudencia frente al caso y al dolor que atraviesan los seres queridos de la mujer.

"Desde Hello Life invocamos a la prudencia en estos duros momentos por respeto a la familia y al dolor que nos embarga a todos", concluyó el documento.

Cabe resaltar que, de acuerdo con las primeras versiones del caso reportadas por medios como El Tiempo, una trabajadora del restaurante habría intentado encender un pebetero, un recipiente utilizado como fuente de fuego con fines decorativos. Durante el procedimiento, se produjo una llamarada que alcanzó a la pareja. Las autoridades investigan el accidente para establecer cómo se originó el hecho que le causó graves quemaduras a Mylene.

La mujer sufrió quemaduras de entre el 65 y el 70 por ciento de su cuerpo, mientras que su esposo también resultó herido.

Janeth Mylene Suárez Saavedra era ingeniera ambiental y años atrás trabajó en la Alcaldía de Socorro, Santander, municipio con el que su familia mantenía vínculos personales. Del mismo modo, su esposo fue candidato a la Alcaldía de esa localidad.