NTN24
Jueves, 15 de octubre de 2026
Jueves, 15 de octubre de 2026
Fallecimiento

Así se pronunció restaurante donde mujer que desayunaba con su esposo sufrió quemaduras que le provocaron la muerte en Colombia

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Restaurante se pronunció tras la muerte de una mujer - Redes sociales y Canva
Restaurante se pronunció tras la muerte de una mujer - Redes sociales y Canva
La empresa también aseguró que atenderá los requerimientos de los investigadores, esto con el fin de aclarar los hechos.

El restaurante Hello Life, ubicado en el barrio Cabecera de Bucaramanga, Santander, se pronunció el pasado miércoles 14 de octubre de 2026 tras la muerte de Janeth Mylene Suárez Saavedra, de 57 años, quien falleció luego de permanecer 11 días hospitalizada por las graves quemaduras que sufrió en el establecimiento. La emergencia ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando desayunaba con su esposo.

o

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el equipo del establecimiento lamentó el fallecimiento de la mujer y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos.

"El equipo de Hello Life expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la señora Janeth Mylene Suárez Saavedra. Lamentamos profundamente su fallecimiento y manifestamos nuestra solidaridad ante el dolor que atraviesa su familia", señaló la compañía.

Asimismo, el restaurante indicó que el caso está en manos de las autoridades competentes, encargadas de establecer cómo se produjo la emergencia.

"Los hechos ocurridos el día 2 de octubre de 2026 en nuestras instalaciones son objeto de investigación por las autoridades competentes, a quienes corresponde esclarecer las circunstancias de lo sucedido", precisó el comunicado.

En el mismo sentido, la empresa también aseguró que atenderá los requerimientos de los investigadores, esto con el fin de aclarar los hechos.

"Tenemos el mayor interés en que lo ocurrido se esclarezca. Estamos a disposición de las autoridades para aportar la información que requieran y atender sus solicitudes dentro de la investigación", agregó.

Al cierre del pronunciamiento, Hello Life pidió prudencia frente al caso y al dolor que atraviesan los seres queridos de la mujer.

"Desde Hello Life invocamos a la prudencia en estos duros momentos por respeto a la familia y al dolor que nos embarga a todos", concluyó el documento.

o

Cabe resaltar que, de acuerdo con las primeras versiones del caso reportadas por medios como El Tiempo, una trabajadora del restaurante habría intentado encender un pebetero, un recipiente utilizado como fuente de fuego con fines decorativos. Durante el procedimiento, se produjo una llamarada que alcanzó a la pareja. Las autoridades investigan el accidente para establecer cómo se originó el hecho que le causó graves quemaduras a Mylene.

La mujer sufrió quemaduras de entre el 65 y el 70 por ciento de su cuerpo, mientras que su esposo también resultó herido.

Janeth Mylene Suárez Saavedra era ingeniera ambiental y años atrás trabajó en la Alcaldía de Socorro, Santander, municipio con el que su familia mantenía vínculos personales. Del mismo modo, su esposo fue candidato a la Alcaldía de esa localidad.

Temas relacionados:

Fallecimiento

Mujer

Restaurante

Accidente

Mujeres

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Así se vieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia por cargos de tortura ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

La activista y periodista Andreína Baduel-Foto: EFE
General Baduel

“Absolutamente”: Andreína Baduel reconoce el caso de su padre en el expediente contra Nicolás Maduro

Marchas en Colombia - AFP
Marchas

Pobre convocatoria a las marchas del petrismo en Colombia: "Una movilización mediocre", dice el representante Jaime Arizabaleta

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Putin
Rusia

Putin asegura que Rusia no se prepara "para combates de ningún tipo con Europa"

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez tuvo impensada respuesta ante solicitud de su hermana sobre Ley contra el Odio: "Con carácter de urgencia"

Otro golpe al grupo criminal La Sierra - Foto_ Fico Gutiérrez - X
Medellín

Otro golpe al grupo criminal La Sierra: capturado alias ‘Tokis’, señalado coordinador de esta estructura, e incautadas 4.000 dosis de marihuana y 1.500 de cocaína

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladimir Putin
Rusia

Putin asegura que Rusia no se prepara "para combates de ningún tipo con Europa"

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez tuvo impensada respuesta ante solicitud de su hermana sobre Ley contra el Odio: "Con carácter de urgencia"

Otro golpe al grupo criminal La Sierra - Foto_ Fico Gutiérrez - X
Medellín

Otro golpe al grupo criminal La Sierra: capturado alias ‘Tokis’, señalado coordinador de esta estructura, e incautadas 4.000 dosis de marihuana y 1.500 de cocaína

Yamid Amat se encuentra en UCI - Canva y redes
Periodista

Hijo del periodista Yamid Amat Serna se pronuncia sobre el estado de salud de su padre: "Con inmensa ilusión y esperanza"

Maluma y Shakira - Foto EFE
Canción de Shakira

Maluma y Shakira lanzan nueva canción juntos: así suena ‘Agua’ que viene con video en el que los artistas realizaron clásico baile de cantina

El régimen venezolano y su interés por el oro bajo custodia del Banco de Inglaterra - Foto: EFE/Canva
Oro venezolano

Reunión Fallida: Delcy Rodríguez no logró audiencia con el Tesoro de EE. UU. para traslado de oro venezolano

Inmigrantes esperan ser transportados y procesados ​​por oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en la frontera entre EE. UU. y México - Foto: AFP
Inmigrantes

Corte Suprema de Estados Unidos analizará propuesta de Trump para eliminar la libertad bajo fianza de inmigrantes indocumentados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023