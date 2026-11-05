Citan a los peores jefes de las antiguas FARC a audiencia por reclutamiento, tortura y ejecución de menores

El sistema de impunidad pactado entre Juan Manuel Santos y las FARC, luego de 2 años de haber notificado su primera imputación contra seis de los peores jefes terroristas por delitos de reclutamiento forzado de niños, decidió citarlos a audiencia de reconocimiento de responsabilidad para dentro de 5 meses, para abril del 2027. En esa audiencia deberán empezar a rendir cuentas por esos crímenes de lesa humanidad. Además, ese sistema transicional incluyó a otros nueve cabecillas regionales de las FARC por los casos de reclutamiento, tortura y ejecuciones de menores en sus filas narcoterroristas.