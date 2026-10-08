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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Pena de muerte

Mujer que sobrevivió a la pena de muerte en EE. UU. volvió a caminar, pero sigue "algo confundida": temen por un daño permanente

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Christa Pike (AFP)
Christa Pike (AFP)
Pike, de 50 años, había sido considerada con muerte cerebral tras recibir dos dosis letales del fármaco pentobarbital el 30 de septiembre que no lograron matarla.

La mujer de Estados Unidos que fue condenada por asesinato y sobrevivió a una ejecución fallida logró caminar por su habitación de hospital, aunque mentalmente está "confundida", dijo su abogado en una entrevista emitida este jueves.

Pike, de 50 años, había sido considerada con muerte cerebral tras recibir dos dosis letales del fármaco pentobarbital el 30 de septiembre que no lograron matarla.

Según sus abogados, los médicos tenían previsto retirarle el soporte vital el martes, cuando inesperadamente se despertó y empezó a hablar.

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"Hoy se ha levantado y está caminando por primera vez, pero solo por la habitación, ya sabe, no muy lejos", dijo el abogado Stephen Ferrell a la BBC.

"También está algo confundida. Puede perder el hilo del pensamiento muy fácilmente y se olvida de adónde va", detalló.

"Podría haber algún daño permanente. Aún no lo sabemos", añadió Ferrell, quien no ha visto personalmente a Pike ni ha hablado con ella, pero recibe información de colegas que sí lo han hecho.

Pike fue condenada a muerte en el estado de Tennessee por el asesinato de una compañera de clase cometido cuando era adolescente.

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Desde la ejecución fallida, sus abogados han pedido repetidamente al gobernador Bill Lee que conmute su pena por cadena perpetua.

Lee ha suspendido las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente del caso de la ejecución.

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