La cantante colombiana Shakira regresará a Brasil para cerrar el año 2026 con un espectáculo en Balneario Camboriú, uno de los destinos turísticos más concurridos del litoral sur brasileño, según informó este martes la Alcaldía del municipio del estado de Santa Catarina.

De acuerdo con el comunicado oficial, el evento no representará gastos para las arcas municipales, ya que como contraprestación por el uso del espacio público la empresa promotora asumirá por completo el costo de los fuegos artificiales que despedirán el 2026, mediante una inversión superior a los 6 millones de reales, equivalentes a cerca de 1,1 millones de dólares o 937.500 euros.

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La zona gratuita contará con once líneas de torres de transmisión de imagen y sonido, con lo que incluso los asistentes ubicados en los sectores más alejados del escenario podrán disfrutar del espectáculo a través de las pantallas distribuidas de forma estratégica.

Según indicó el secretario de Turismo del municipio, Evandro Neiva, la elección del destino responde a su capacidad hotelera y logística para recibir concentraciones masivas de visitantes y a su experiencia en la organización de eventos de gran escala.

Este será el segundo concierto de Shakira en Brasil durante 2026, después de su presentación gratuita de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar un espectáculo en ese escenario con la asistencia de 2,5 millones de personas en la convocatoria más numerosa de su carrera.

La ganadora de cuatro premios Grammy y 15 Latin Grammy se suma así a la lista de figuras internacionales que eligieron playas brasileñas para megaconciertos, tras los pasos de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, quienes también actuaron en Copacabana.

La expectativa por el espectáculo ya impulsa la actividad del sector turístico de Balneario Camboriú, que se alista para recibir a miles de visitantes durante las celebraciones de fin de año.