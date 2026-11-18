La Selección Argentina vive la era post Lionel Messi, luego de que el jugador anunciara meses atrás su retiro tras ganar dos Copas América y un Mundial.

No obstante, ni los resultados ni el público acompañaron el nuevo ciclo de la Albiceleste en los partidos amistosos disputados en la doble fecha FIFA tras el Mundial.

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En el primer encuentro ante Uruguay, la Selección Argentina cayó por 2 a 1 ante 25 mil personas en el estadio de La Bombonera que tiene capacidad para casi 60 mil espectadores.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Albiceleste solo reunió 31 mil espectadores de los 60 mil que se esperaban. Sin embargo, la Selección Argentina goleó por 7 a 0 a Costa Rica.

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Los jugadores y directivos han mostrado preocupación por el futuro del acompañamiento a la Selección Argentina, que meses atrás atraía a miles de personas e incluso excedía el número de entradas disponibles.

El exjugador Sergio 'Kun' Agüero aseguró que la poca afluencia de público se debe a la ausencia de Messi de la Selección, entretanto, otros jugadores como Emiliano 'Dibu' Martínez aseguraron que el precio de las entradas debería ser más accesible.