“NO HAY FORMA DE QUE EL RÉGIMEN NIEGUE ELECCIONES”: experto tras la reunión entre Rubio y Blanco

El embajador de Venezuela en Panamá y director de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional legítima analizó en NTN24 el encuentro entre Marco Rubio y Oliver Blanco, nuevo canciller del régimen de Delcy Rodríguez, en Washington. El diplomático destacó la necesidad de avanzar hacia una transición democrática y advirtió que los venezolanos quieren elecciones para elegir libremente a un nuevo gobierno.