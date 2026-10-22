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Así se viven las multitudinarias manifestaciones en Venezuela: “La represión se mantiene en el país”

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves 22 de octubre se lleva a cabo una jornada de manifestaciones ciudadanas en Venezuela para exigir el fin de la dictadura, la libertad de los presos políticos, el regreso de la líder democrática María Corina Machado y elecciones libres. En directo desde el territorio venezolano, la líder universitaria Rosa Cucunuba se refirió a los dichos de Diosdado Cabello sobre el regreso de Machado y señaló: “Diosdado vive en una fantasía… cree que nosotros nos vamos a comer ese cuento que ella no entra porque no quiere”.

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