Impactantes imágenes del operativo contra la minería ilegal en el río Nechí que habría afectado las finanzas del Clan del Golfo: así lo dejó ver el presidente De la Espriella

Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada en el sector de Río Viejo, sobre el río Nechí, en El Bagre, Antioquia, dejó como resultado la intervención de maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro, de acuerdo con la información publicada por el presidente Abelardo de la Espriella.

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Según la publicación realizada este 28 de septiembre, el procedimiento correspondió a la operación Aquiles, mediante la cual las autoridades inutilizaron 3 dragones brasileños, 2 excavadoras, 4 dragas tipo buzo y 13 motores industriales, que eran utilizados para las actividades de minería ilegal.

El mandatario aseguró que en el punto intervenido se extraían aproximadamente 26,5 kilos de oro al mes, producción que, de acuerdo con las cifras divulgadas en su publicación, tendría un valor cercano a $11.130 millones mensuales en el mercado informal.

Asimismo, De la Espriella también señaló que la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo cobraría una extorsión equivalente al 15 % de esa producción. Según esas cifras, la operación habría afectado unas rentas criminales calculadas en cerca de $1.669 millones mensuales, mientras que la maquinaria intervenida tendría una afectación adicional sobre la cadena logística de aproximadamente $6.264 millones.

Cabe resaltar que las cifras específicas de este procedimiento fueron divulgadas por el mandatario y no aparecen, hasta el momento, en una comunicación pública de la Policía Nacional consultada con ese mismo nivel de detalle. Sin embargo, las autoridades han documentado recientemente la presencia de economías criminales asociadas a la explotación ilícita de oro en el Bajo Cauca antioqueño.

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De hecho, el pasado 27 de agosto, la Policía informó que, en el marco de la operación sostenida Aquiles, fueron intervenidos 11 puntos de extracción vinculados a estructuras del Clan del Golfo en Antioquia. En esas acciones fueron inutilizados motores, motobombas, clasificadoras, dragas y excavadoras, con una maquinaria avaluada en aproximadamente $9.700 millones.

Además, en julio, la Policía reportó en El Bagre una operación contra una red dedicada presuntamente a la explotación ilícita de yacimientos, comercialización ilegal de oro y lavado de activos. En ese procedimiento fueron allanados cinco establecimientos de compraventa de oro y se incautaron, entre otros elementos, más de 153 gramos de oro y $6,5 millones en efectivo.

La minería ilegal en esta zona representa, además, un problema ambiental por la transformación de los cauces, la degradación de los suelos y la contaminación de fuentes hídricas. La propia Policía ha señalado que estas actividades afectan ecosistemas y, al mismo tiempo, pueden convertirse en fuentes de financiación para organizaciones criminales.