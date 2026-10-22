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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Daniel Noboa
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Daniel Noboa acusa Gustavo Petro de formar parte de una "estructura grande de narcotráfico y lavado de activos"

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha lanzado fuertes acusaciones contra el expresidente colombiano Gustavo Petro, a quien señaló de pertenecer a una "estructura grande de narcotráfico y lavado de activos". Según Noboa, su gobierno está desmantelando una red de narcotráfico en el país de la que también haría parte Luisa González, excandidata a la presidencia de Ecuador por el partido de Rafael Correa y quien fue detenida en las últimas horas.

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