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Colombia
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Polémica salpica al gobierno Petro: Cirujanos plásticos habrían ingresado a cárceles para hacerle un procedimiento estético a alias Pichi

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
En Colombia salió a la luz otro vergonzoso caso, una demostración más, de la escandalosa permisividad durante el gobierno de Gustavo Petro con los delincuentes recluidos en las cárceles de máxima seguridad. No solo fiestas, también cirugías plásticas en prisión para los jefes criminales. En mayo pasado, cuando Petro aún estaba en el poder, habría sido permitido el acceso de especialistas y equipo quirúrgico para practicarle un procedimiento estético a alias Pichi, uno de los capos más peligrosos de Colombia condenado a 52 años.

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