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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Donald Trump

Donald Trump deja en suspenso transmisión en directo de fusilamiento de un condenado en Estados Unidos

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
La ejecución de Nidal Hasan, un psiquiatra militar musulmán de origen palestino de 56 años, está programada para el 3 de diciembre en Texas (sur).

El presidente Donald Trump dejó en suspenso este viernes la transmisión en directo del fusilamiento de un condenado por una masacre en una base militar de Estados Unidos, cuyo anuncio por parte del Pentágono causó indignación.

La ejecución de Nidal Hasan, un psiquiatra militar musulmán de origen palestino de 56 años, está programada para el 3 de diciembre en Texas (sur).

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El condenado perpetró un ataque en la base militar Fort Hood en 2009, inspirado en Al Qaeda. Hasan mató a 13 personas, entre ellas 12 soldados.

"Están tomando una determinación al respecto, pero será ejecutado", dijo Trump en la Casa Blanca cuando le preguntaron por la retransmisión pública de la ejecución.

"Realmente no me importa cómo se muera, siempre y cuando muera", agregó el mandatario.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ya se había distanciado previamente del anuncio del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de hacer pública la ejecución. Legisladores republicanos y demócratas también mostraron rechazo a la idea.

"Veo esos anuncios. No sé si eso va a ocurrir", declaró Vance al ser interrogado por un periodista durante un viaje a Ohio (centro-norte).

"Si se transmite en directo, no lo veré", añadió.

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Herido en la columna vertebral en el ataque, Hasan se desplaza en silla de ruedas.

Su ejecución, validada el lunes por Trump, será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

Un alto cargo del Pentágono dijo el jueves que la ejecución se retransmitiría en directo, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmara que se asegurarían "de que la gente pueda verla, de que sea pública".

La última ejecución militar en Estados Unidos ocurrió en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio.

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