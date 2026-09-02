Así son las monedas de 1 dólar con la cara de Donald Trump que comenzaron a circular en Estados Unidos

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una novedosa moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump.

Las monedas de 1 dólar comenzaron a circular en las últimas horas y también fueron puestas a la venta.

La nueva moneda lleva en un lado el rostro del magnate republicano junto con las palabras "Liberty" (Libertad) y "In God We Trust"(En Dios confiamos).

También aparecen las fechas 1776-2026, que conmemoran los 250 años de la independencia estadounidense.

La otra cara exhibe una versión del sello presidencial de Estados Unidos: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción "250".

Las monedas se acuñaron con motivo del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, que se celebra este año.

Un rollo de 25 monedas de un dólar salió a la venta por 61 dólares - un recargo del 144% -, y la bolsa con 100 monedas tiene un precio de 154,50 dólares.

Al lanzar la iniciativa, el Tesoro no había aclarado si las monedas tendrían valor monetario o serían exclusivamente conmemorativas.

Sin embargo, la Casa de la Moneda dijo este miércoles que las monedas "están en circulación".

La decisión contraviene una ley federal que establece que ningún presidente en ejercicio puede aparecer en la moneda estadounidense.

Pero Trump ha desafiado de forma agresiva los precedentes y los recursos judiciales en su empeño por transformar las instituciones estadounidenses durante su segundo mandato.