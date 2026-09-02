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Donald Trump

Departamento del Tesoro de EE. UU. pone a la venta las monedas de 1 dólar de Donald Trump: este es el precio de lanzamiento

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y moneda de 1 dólar - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y moneda de 1 dólar - Fotos: EFE
Las monedas se acuñaron con motivo del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, que se celebra este año.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles monedas de 1 dólar con el rostro de Donald Trump, en el marco de la inédita campaña que emprendió el presidente republicano para dejar su impronta personal en las instituciones nacionales.

Las monedas se acuñaron con motivo del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, que se celebra este año.

Un rollo de 25 monedas de un dólar salió a la venta por 61 dólares - un recargo del 144% -, y la bolsa con 100 monedas tiene un precio de 154,50 dólares.

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Al lanzar la iniciativa, el Tesoro no había aclarado si las monedas tendrían valor monetario o serían exclusivamente conmemorativas.

Sin embargo, la Casa de la Moneda dijo este miércoles que las monedas "están en circulación".

La decisión contraviene una ley federal que establece que ningún presidente en ejercicio puede aparecer en la moneda estadounidense.

Pero Trump ha desafiado de forma agresiva los precedentes y los recursos judiciales en su empeño por transformar las instituciones estadounidenses durante su segundo mandato.

Entre otras medidas, quiso añadir su nombre al Centro Kennedy para las Artes y ordenó demoler el ala este de la Casa Blanca para hacer espacio a un nuevo salón de baile.

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La nueva moneda lleva en un lado el rostro del magnate republicano junto con las palabras "Liberty" (Libertad) y "In God We Trust"(En Dios confiamos).

También aparecen las fechas 1776-2026, que conmemoran los 250 años de la independencia estadounidense.

La otra cara exhibe una versión del sello presidencial de Estados Unidos: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción "250".

Esta es la medida más reciente de Trump en su campaña por poner su rostro y su nombre en la moneda estadounidense.

En mayo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que impulsaba un plan para emitir un nuevo billete de 250 dólares con el rostro de Trump.

El funcionario reconoció que la iniciativa requeriría que el Congreso modificara la ley que prohíbe que las personas vivas aparezcan en la moneda estadounidense.

El Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si la nueva moneda de un dólar vulnera esa ley.

En marzo, el Tesoro anunció que el papel moneda de Estados Unidos llevaría próximamente la firma de Trump, otra novedad sin precedentes para un presidente en ejercicio.

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