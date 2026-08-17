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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela

Régimen de Venezuela emite nuevo balance tras el doble terremoto: la cifra de fallecidos asciende a 6.438

agosto 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Búsqueda de desaparecidos en Venezuela, tras terremotos - Foto: AFP
Búsqueda de desaparecidos en Venezuela, tras terremotos - Foto: AFP
El boletín oficial semanal corresponde a la fase de atención tras los eventos sísmicos registrados.

Las autoridades del régimen emitieron un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 17 de agosto de 2026 para dar cuenta de las labores de atención humanitaria, infraestructura y saneamiento tras los estragos causados por el doble terremoto.

En reporte actualizado consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

La red de atención asistencial en salud reportan un acumulado de 86.358 personas atendidas en los centros hospitalarios habilitados.

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En cuanto al diagnóstico técnico del parque habitacional, los equipos de inspección registran los siguientes indicadores sobre un total de 59.109 viviendas evaluadas:

Habitables: 34.680 viviendas habilitadas para retorno seguro.

Acceso restringido: 13.733 estructuras con restricciones de uso preventivo.

Alto riesgo: 10.696 inmuebles catalogados como no habitables debido a daños estructurales severos.

​Nuevos hogares entregados: Se ha concretado la entrega formal de 335 viviendas asignadas a familias afectadas.

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Las cuadrillas de limpieza e infraestructura han logrado remover 528.222,30 toneladas de escombros en los diferentes frentes de trabajo, lo que representa un avance acumulado del 25,15 % en las metas de despeje, saneamiento y habilitación de espacio público en las zonas impactadas.

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