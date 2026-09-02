“Una fuente nos dijo que lo mantienen vivo con asistencia, intubado”: Iliana Lavastida sobre estado de salud de Raúl Castro

El líder de la dictadura cubana Raúl Castro, de 95 años, se encuentra en estado crítico bajo asistencia médica para mantenerse con vida, según información revelada por fuentes confidenciales.

El reporte indica que Castro sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó sin funciones neurovasculares y permanece conectado a equipos de soporte vital y respiración mecánica en un hospital controlado por la élite militar en La Habana.

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Iliana Lavastida, directora ejecutiva del Diario Las Américas, confirmó que la información provino de "una fuente que tuvo acceso al círculo más estrecho que se mueve alrededor de Raúl Castro", quien constató que "el estado de salud de Raúl Castro era de gravedad, que lo mantenían vivo con asistencia".

Lavastida agregó que, según la fuente, Castro se encuentra "intubado" y que la dolencia que le aqueja es un accidente cerebrovascular.

Durante los últimos días circularon intensos rumores sobre la supuesta muerte de Castro, sin embargo, el régimen cubano guarda total silencio sobre el tema y no ha emitido ningún reporte oficial.

La última aparición pública de Castro fue el 13 de agosto, durante el homenaje al centenario del natalicio de su hermano Fidel Castro, donde fue visto "visiblemente delgado y con una fragilidad física extrema".

Anteriormente, Castro había sido visto el 23 de junio en las honras fúnebres de Ramiro Valdés, a principios de junio en una reunión del Ministerio del Interior del régimen, el 1 de mayo en un acto frente a la embajada de Estados Unidos, y el 15 de enero en un homenaje a militares cubanos abatidos en Venezuela.

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La novedad sobre el estado de salud de Castro se produce meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara en mayo una acusación federal histórica contra él.

Castro está imputado por siete cargos federales graves relacionados con el derribo de avionetas de la Organización Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro pilotos civiles, tres de ellos estadounidenses.

Analistas sugieren que la cúpula del régimen podría estar utilizando la emergencia médica como pretexto para articular una evacuación masiva de familiares y allegados hacia países como España, antes del colapso del régimen por la presión estadounidense.

Mientras tanto, expertos se cuestionan si Castro dejaría el plano terrenal antes de enfrentar a la justicia de Estados Unidos. ¿Le llegará a Raúl Castro primero la muerte que la mano de la justicia?