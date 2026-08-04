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Martes, 04 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela
Programa: El Informativo

Las cifras no cuadran: denuncian opacidad en número de fallecidos tras terremotos de Venezuela

agosto 4, 2026
Por: Miguel Pedreros
El régimen venezolano estuvo diez días sin actualizar la cifra de fallecidos.

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