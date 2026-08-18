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Astronauta francesa hace historia: es la primera mujer en realizar una caminata espacial

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Caminata espacial. (NASA)
Caminata espacial. (NASA)
Sophie Adenot estuvo más de seis horas afuera de la Estación Espacial Internacional en una misión de reparación.

Sophie Adenot desde este martes es la primera mujer francesa en hacer una caminata espacial, luego de completar con el astronauta de la NASA Anil Menon una misión de mantenimiento afuera de la Estación Espacial Internacional (EEI).

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La astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) pasó 6 horas y 23 minutos en el exterior del laboratorio orbital, esto antes de volver al interior de la estación con Menon. La misión fue la caminata espacial número 97 hecha bajo el programa de los Estados Unidos desde la EEI.

En el transcurso de esta caminata, los dos astronautas trabajaron en una antena de comunicaciones que se encontraba en la estructura de las afueras de la estación. El objetivo de principio era retirar una antena rota y poner una unidad de reemplazo, un trabajo que se necesitaba para sostener los sistemas de comunicación de alta velocidad entre la EEI y el centro de control de la NASA ubicado en Houston.

No obstante, la operación duró más tiempo del previsto. Los astronautas hallaron dificultades para poder desconectar los cables eléctricos y aflojar algunos de los pernos de la antena, por lo que no lograron completar la instalación de la nueva unidad en el transcurso de esta salida. La NASA notificó que esa parte del trabajo tendrá que terminarse en una futura caminata espacial.

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Pese a que la reparación quedó parcialmente pendiente, el retiro de la antena dañada y su aseguramiento en la estructura de la estación se completaron en la jornada.

La situación también adquirió un significado histórico para Francia. Adenot, la cual es integrante de la promoción de astronautas seleccionada por la ESA en 2022, se transformó en la primera francesa en hacer una actividad extravehicular.

Antes de esto, otros astronautas franceses participaron en misiones espaciales, pero estos no habían protagonizado una caminata espacial siendo mujer.

Adenot llegó a la EEI en febrero de 2026 y lo hizo como integrante de la misión Crew-12, y esta pasó a ser su primera caminata espacial. Para prepararse, tuvo más de 150 horas de entrenamiento bajo el agua, a la vez que sesiones específicas en los centros de entrenamiento de la ESA y la NASA.

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