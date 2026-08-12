La NASA pospone una caminata espacial en la EEI por una anomalía en el traje de la astronauta Anil Menon

La NASA anunció el aplazamiento por cinco días de la caminata espacial prevista para este jueves en la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de detectar una lectura anómala en los sistemas de soporte vital de uno de sus astronautas.

La decisión se tomó como medida de precaución tras registrarse un comportamiento inusual en el sensor de dióxido de carbono del traje utilizado por la astronauta Anil Menon durante las maniobras del jueves pasado, cuando trabajaba junto a la astronauta Jessica Meir en la instalación de nuevos paneles solares.

A pesar de que Menon no experimentó síntomas ni fallos adicionales en el suministro del traje y la medición volvió a niveles normales una vez que se retiró el equipo, los ingenieros en tierra abrieron una investigación técnica para determinar la causa del fallo y evaluar si se sustituye antes de la siguiente maniobra.

​La caminata espacial de la NASA, que designó la fecha para el próximo 18 de agosto, estará integrada por Anil Menon y la astronauta Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

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Durante la misión, la pareja de astronautas tendrá como objetivo principal la sustitución de una de las antenas clave para las comunicaciones directas entre la EEI y la Tierra.

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La agencia estadounidense confirmó que la tercera salida extravehicular programada para el 25 de agosto se mantiene en agenda sin modificaciones.