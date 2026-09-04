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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Israel

Netanyahu estima que derrocar al régimen iraní está "al alcance de la mano" tras la reanudación de los ataques de Estados Unidos

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Trump prometió más ataques luego de que Irán tomara represalias por otros ataques de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consideró este jueves que el régimen de Irán podría caer pronto porque, según él, se encuentra más débil que nunca, ahora que Estados Unidos reanudó los ataques.

"Estoy convencido de que podemos eliminar esta amenaza de una vez por todas, es decir, derrocar a este régimen. Esa es la tarea central que aún tenemos por delante, pero está cerca. No es imposible. Está al alcance de la mano", declaró Netanyahu durante un encuentro con altos mandos de seguridad.

Irán volvió a atacar este jueves objetivos militares estadounidenses en Kuwait, haciendo caso omiso de las amenazas del presidente Donald Trump. Las hostilidades se reanudaron el domingo tras un mes de tregua.

El ejército de Kuwait afirmó haber interceptado un ataque procedente de Irán, que reconoció haber lanzado "misiles y drones" contra la base aérea de Ahmad al Jaber.

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El ejército del régimen iraní también aseguró haber golpeado la base aérea de Al Minhad, en los Emiratos Árabes Unidos, pero este país del Golfo no dio cuenta de ello.

La víspera, Irán prometió hacer "pedazos" al enemigo estadounidense, luego de ataques a su territorio que golpearon varios objetivos, incluida una boda.

Según Teherán, los bombardeos dejaron un total de 19 muertos, entre ellos siete miembros de las fuerzas armadas y también civiles.

Cuatro de las víctimas asistían a unas nupcias en el distrito de Sirik, en el sureste del país, donde cerca de 70 personas resultaron heridas según los medios estatales.

El vicepresidente JD Vance afirmó el jueves que se está "investigando" lo sucedido en la boda pero que él se muestra "extremadamente escéptico al respecto".

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Vance argumentó que "los medios estatales iraníes no han sido cronistas fieles de lo que ha sucedido en el conflicto hasta ahora".

"La sangre pura de estos mártires (...) no quedará impune y sin duda será vengada", afirmó este jueves Ahmad Vahidi en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Desde que empezó el conflicto, Irán ha bloqueado el estrecho de Ormuz, donde la actividad comercial, salvo en ocasiones puntuales, ha estado bajo mínimos.

Por esa vía marítima transitaban antes de la guerra el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Vance aseguró que el flujo de petróleo a través de esta vía marítima ha regresado casi "al nivel" anterior a la guerra.

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