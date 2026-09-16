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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Colombia

Fuerte arremetida del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia: cae alias Muelas y otros duros criminales del país

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia continúa dando resultados contra la criminalidad, a poco más de un mes de asumir las riendas del país. Recientemente, las autoridades adelantaron una fuerte arremetida contra el crimen desplegada en varios departamentos que resultó en la captura de importantes cabecillas del narcotráfico y el desmantelamiento de estructuras criminales. Entre las capturas más destacadas figura Andrés Felipe Gañán Díaz, alias Muelas, integrante de la organización Cordillera, quien fue capturado durante la operación Marte.

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