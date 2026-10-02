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Apagones

Con taladro inalámbrico: así es como una familia en Venezuela improvisa para usar la licuadora en medio de la crisis eléctrica

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Familia en Venezuela improvisa para usar la licuadora en medio de la crisis eléctrica / Apagones en Venezuela - Fotos: X / EFE
Familia en Venezuela improvisa para usar la licuadora en medio de la crisis eléctrica / Apagones en Venezuela - Fotos: X / EFE
Los venezolanos han salido a las calles para manifestar su desesperación ante cortes del servicio eléctrico y racionamientos severos.

Los constantes apagones que afectan a Venezuela han obligado a muchas familias a buscar alternativas ingeniosas para continuar con actividades básicas del hogar.

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Un claro ejemplo sobre este tema se hizo viral en redes sociales, luego de que una familia mostrara cómo utiliza un taladro inalámbrico adaptado al mecanismo de una licuadora para procesar alimentos durante los cortes eléctricos.

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La crisis eléctrica en Venezuela se ha agudizado drásticamente, desatando una oleada masiva de protestas nocturnas y cacerolazos en al menos 11 estados del país.

Los venezolanos han salido a las calles para manifestar su desesperación ante cortes del servicio eléctrico y racionamientos severos que se prolongan habitualmente entre 8 y 16 horas diarias.

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En esa línea, ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

Estados en donde se mantiene la protesta por los apagones: Mérida, Táchira, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Lara y Monagas.

La crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue siendo crítica y estructural, afectando profundamente la calidad de vida y la economía del país.

Puntualmente, atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.

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