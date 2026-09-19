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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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Gustavo Petro

“Tienen que ser muy brutos e imbéciles”: Gustavo Petro arremete contra residentes de Sierras del Moral tras rechazo a su mudanza

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
El exmandatario cuestionó la aplicación de las sanciones de la OFAC en territorio nacional, defendió su política de vivienda.

El expresidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó con dureza ante la carta emitida por un grupo de vecinos del exclusivo conjunto residencial Sierras del Moral en Bogotá, calificando de “brutos” e “imbéciles” a los firmantes por argumentar que su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos les genera restricciones o riesgos de convivencia.

A través de una extensa declaración en sus canales oficiales, el exjefe de Estado arremetió contra la interpretación legal realizada por los residentes de la copropiedad.

Petro enfatizó que las normativas financieras del Departamento del Tesoro estadounidense carecen de jurisdicción sobre la ciudadanía colombiana, sosteniendo que para aplicar dichas sanciones en el país se requeriría vulnerar la Constitución Política y las libertades fundamentales garantizadas en el territorio nacional.

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“Estos supuestos vecinos tienen que ser muy brutos para no leer en internet la traducción de la ley OFAC de los EE. UU. y no darse cuenta que solo es para personas de los EE. UU. Colombia es soberana; tienen que derribar la constitución, sus libertades y derechos para lograr que una ley de los EE. UU. rija para la ciudadanía colombiana”, aseveró Gustavo Petro.

Petro cuestionó la postura de quienes se oponen a su presencia en la zona residencial, catalogando la actitud de los firmantes como un acto de intolerancia: “Ahora un degenerado del fascio que se cree rico quiere impedirme vivir en Colombia, o tener casa. Imbécil y bruto además”.

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Además, explicó que no cuenta con el dinero para adquirir una casa construida en esa área y reiteró que, tras la venta de su anterior vivienda por razones legales y de divorcio, edificará una propiedad de menor tamaño acorde a sus necesidades actuales.

Al acudir a una retórica de confrontación directa para desautorizar los argumentos jurídicos de los residentes, el exmandatario reafirma la supremacía de la Constitución nacional sobre medidas extraterritoriales, mientras mantiene la controversia sobre el destino de su futura residencia en la capital.

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