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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Reino Unido

Liberan bajo fianza a sospechosos de perpetrar atentado contra base militar de EE. UU. en Reino Unido

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Policía británica en base de EE. UU. en Fairford, Reino Unido - Foto: EFE
Policía británica en base de EE. UU. en Fairford, Reino Unido - Foto: EFE
Miembros de la policía antiterrorista que llevan a cabo la investigación "tratan de determinar si los sospechosos tienen vínculos con Irán".

Los cinco detenidos el domingo por presunta "preparación de un acto terrorista" cerca de una base militar británica utilizada por Estados Unidos en Fairford, en el suroeste de Inglaterra, fueron puestos en libertad bajo fianza, anunció este lunes la policía antiterrorista.

"Esto no significa que la investigación haya terminado", señaló el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, precisando que los "desplazamientos y contactos" de los cinco hombres con otras personas estarán "sujetos a estrictas condiciones".

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Por su parte, el régimen de Irán negó "categóricamente" en la red social X estar implicado en un plan para atacar la base militar, después de que varios medios británicos informaran de que la policía investiga una posible participación de Teherán.

Miembros de la policía antiterrorista que llevan a cabo la investigación "tratan de determinar si los sospechosos tienen vínculos con Irán", escribió el lunes el diario británico The Times.

Otro diario, The Telegraph, indicó que la policía "sospecha" que Irán es el que, con mayor probabilidad, está detrás de este proyecto de ataque a la base de la Royal Air Force (RAF) que el ejército de Estados Unidos utiliza en su guerra contra la república islámica.

Según la policía antiterrorista, los sospechosos, liberados este lunes bajo fianza, son ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años y residen en Londres.

"Estamos examinando todas las hipótesis posibles, incluida la de que actuaran, consciente o inconscientemente, en nombre de un gobierno extranjero", señaló Laurence Taylor.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el lunes la decisión de la policía británica: "Me sorprende que los liberaran, yo no habría hecho eso. Sabemos todo sobre ellos. Nosotros no los habríamos dejado en libertad".

El domingo, el republicano aseguró que su país estaba investigando a los detenidos porque "querían causar graves daños" a la base.

La foto de esos hombres, sentados en el suelo, a pecho descubierto y esposados tras ser arrestados, copó las portadas de los diarios este lunes.

No obstante, varios medios informaron por la noche que los explosivos encontrados no estaban operativos.

En marzo, Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar la base de Fairford para "operaciones defensivas específicas dirigidas contra Irán", con el objetivo de destruir misiles de este país.

En julio, los Guardianes de la Revolución del régimen iraní amenazaron con atacarla, advirtiendo que cualquier base utilizada para lanzar ataques contra su país constituiría un "objetivo legítimo", según The Telegraph.

La policía fue alertada sobre los cinco sospechosos por una agricultora que vive cerca de la base.

La mujer contó a la BBC que había visto "a un grupo de hombres enmascarados" cuando regresaba a su domicilio.

"Consciente de que existía una amenaza para la seguridad de la base", la mujer, que no quiso dar su nombre, llamó a la policía, explicó.

Fairford es la base británica de la 501ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense. Ya fue utilizada para operaciones durante la Guerra del Golfo, a principios de los años 90, y durante la guerra de Irak de 2003.

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por las acciones de otros países en territorio británico.

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, acusó en julio a Irán y Rusia de recurrir a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en Reino Unido.

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