NTN24
Jueves, 08 de octubre de 2026
Jueves, 08 de octubre de 2026
Cauca

Atacan con explosivos la base militar del Ejército en Miranda, Cauca: esto se sabe del atentado

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Atentado en Miranda, Cauca - Captura de pantalla de redes sociales
Atentado en Miranda, Cauca - Captura de pantalla de redes sociales
A través de X se ha difundido el video y la foto de una volqueta que terminó destruida en su parte trasera.

Siguen los ataques en contra de la Fuerza Pública y, en la mañana de este jueves, 8 de octubre, se registró uno en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca. En esta ocasión, el atentado fue contra la base militar del Ejército que está en esta zona.

o

Según información preliminar, los delincuentes utilizaron explosivos tipo tatucos para llevar a cabo su cometido. Hasta el momento, no se sabe si la situación dejó alguna víctima o algún herido.

A través de X se ha difundido el video y la foto de una volqueta que terminó destruida en su parte trasera. Al parecer, en este vehículo fueron transportados algunos de los explosivos con los cuales realizaron el atentado.

En este se observa a los habitantes mirando desde lejos la volqueta. Además, en otro material se ve a algunos soldados llegando al punto para garantizar la seguridad.

Cabe resaltar que la Fuerza Pública que se encuentra en este municipio está en alerta máxima ante cualquier otro ataque que se pueda registrar, ya que el Cauca es uno de los lugares en donde más se han registrado estos eventos, mientras que, al mismo tiempo, se adelantan las pesquisas necesarias para intentar identificar a los responsables.

o

En este sitio del país hay presencia de varios grupos armados, como, por ejemplo, el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y el frente 57 Yair Bermúdez. Además, también se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones locales.

Se espera que, con el pasar de las horas y una vez esté controlada la situación, se entreguen mayores detalles de quiénes podrían ser los responsables de este hecho delictivo.

Este ataque no es el único que se ha presentado en el Cauca, ya que en la ciudad de Popayán también hubo un atentado con explosivos este miércoles, 7 de octubre. El objetivo fue una patrulla de la Policía Nacional.

Según el informe de las autoridades, el vehículo transitaba con normalidad por la comuna 4, cerca de la cárcel de mujeres, y fue entonces cuando se realizó la detonación, que generó caos y dejó algunos heridos, principalmente dos uniformados.

Temas relacionados:

Cauca

Explosión

Explosivos

Atentado

Bomba

Ejército de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ángel de la muerte: Así funcionan los poderosos drones MQ-9 Reaper que llegan a Colombia y Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Explosivos en tren del Cerrejón en La Guajira - Foto Primera División del Ejército Nacional
Explosivos

Imágenes dejan ver impresionante despliegue militar en vía férrea de Colombia en donde grupo criminal volcó vagones de tren

Fotos X: @VenteVenezuela
María Corina Machado

Impresionante movilización: así avanza la Gran Rodada en Venezuela por el regreso de María Corina Machado

Régimen Ortega-Murillo - Foto EFE
Régimen de Nicaragua

"Lo que le está pasando a él es un triunfo del régimen de Ortega": exiliado sobre detención de Luis Galeano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Explosivos en tren del Cerrejón en La Guajira - Foto Primera División del Ejército Nacional
Explosivos

Imágenes dejan ver impresionante despliegue militar en vía férrea de Colombia en donde grupo criminal volcó vagones de tren

Fotos X: @VenteVenezuela
María Corina Machado

Impresionante movilización: así avanza la Gran Rodada en Venezuela por el regreso de María Corina Machado

Régimen Ortega-Murillo - Foto EFE
Régimen de Nicaragua

"Lo que le está pasando a él es un triunfo del régimen de Ortega": exiliado sobre detención de Luis Galeano

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio afirma que acuerdo petrolero será productivo para el pueblo venezolano eventualmente "a través de un gobierno" democrático

Fuerzas armadas colombianas rescatan a ocho secuestrados del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Ejército de Colombia

Golpe al ELN: El Ejército colombiano liberó, con ayuda de EEUU, a 8 secuestrados en el Catatumbo

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

"Abelardo de la Espriella recibe un espaldarazo condicionado": experto sobre descertificación de Colombia

Fito Páez - EFE
Fito Páez

Fito Páez frenó su show y estalló contra la seguridad: “Exploté y no me arrepiento de una sola palabra”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023