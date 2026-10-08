Atacan con explosivos la base militar del Ejército en Miranda, Cauca: esto se sabe del atentado

Siguen los ataques en contra de la Fuerza Pública y, en la mañana de este jueves, 8 de octubre, se registró uno en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca. En esta ocasión, el atentado fue contra la base militar del Ejército que está en esta zona.

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Según información preliminar, los delincuentes utilizaron explosivos tipo tatucos para llevar a cabo su cometido. Hasta el momento, no se sabe si la situación dejó alguna víctima o algún herido.

A través de X se ha difundido el video y la foto de una volqueta que terminó destruida en su parte trasera. Al parecer, en este vehículo fueron transportados algunos de los explosivos con los cuales realizaron el atentado.

En este se observa a los habitantes mirando desde lejos la volqueta. Además, en otro material se ve a algunos soldados llegando al punto para garantizar la seguridad.

Cabe resaltar que la Fuerza Pública que se encuentra en este municipio está en alerta máxima ante cualquier otro ataque que se pueda registrar, ya que el Cauca es uno de los lugares en donde más se han registrado estos eventos, mientras que, al mismo tiempo, se adelantan las pesquisas necesarias para intentar identificar a los responsables.

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En este sitio del país hay presencia de varios grupos armados, como, por ejemplo, el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y el frente 57 Yair Bermúdez. Además, también se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones locales.

Se espera que, con el pasar de las horas y una vez esté controlada la situación, se entreguen mayores detalles de quiénes podrían ser los responsables de este hecho delictivo.

Este ataque no es el único que se ha presentado en el Cauca, ya que en la ciudad de Popayán también hubo un atentado con explosivos este miércoles, 7 de octubre. El objetivo fue una patrulla de la Policía Nacional.

Según el informe de las autoridades, el vehículo transitaba con normalidad por la comuna 4, cerca de la cárcel de mujeres, y fue entonces cuando se realizó la detonación, que generó caos y dejó algunos heridos, principalmente dos uniformados.