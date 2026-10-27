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Martes, 27 de octubre de 2026
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Panamá

Fuerte temblor sacude nuevamente a Panamá: esto se sabe

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Temblor (Canva)
Temblor (Canva)
El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico.

Este martes un sismo de magnitud 5.0 sacudió a Panamá, según un reporte del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento se produjo a 19 kilómetros al noreste de la isla de Coiba, en Panamá, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El pasado 9 de octubre, un terremoto de magnitud 7,7 que se presentó en el país.

El sismo se registró a las 12:56 locales con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, y motivó una alerta de tsunami en el Pacífico oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El terremoto, sentido por alrededor de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Tras esto, más de una decena de réplicas importantes, incluso de 6 grados, se reportaron, de acuerdo con el instituto local de geociencias.

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