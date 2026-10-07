Caos en Popayán tras atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía: videos dejan ver el momento de pánico que se vivió

En la mañana de este miércoles, 7 de octubre, se registró un atentado con explosivos en el oriente de Popayán contra una patrulla de la Policía Nacional. Información preliminar indica que al menos dos policías resultaron heridos, así como varios civiles que transitaban por la zona.

Este ataque se registró en instantes en que la patrulla policial avanzaba por la comuna 4, cerca de la cárcel de mujeres. Videos que circulan en las redes sociales dejan ver los momentos de terror en la zona de la explosión, que fue escuchada varios metros a la redonda.

Asimismo, según los detalles preliminares, los heridos fueron trasladados al Hospital San José. Por el momento, se desconoce el estado de salud de estos.

La zona se encuentra acordonada, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes que permitan establecer a los responsables de este terrible hecho.

Se espera que en las próximas horas se entregue un pronunciamiento oficial sobre este hecho terrorista que genera zozobra entre los habitantes de Popayán.

Cabe resaltar que este atentado en Popayán se registra después de que, en el municipio de Santander de Quilichao, uniformados del Ejército y la Policía lograran desactivar 400 kilogramos de explosivos que estaban camuflados en un camión que tenía como objetivo llegar a Cali, Valle del Cauca.

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El presidente Abelardo De La Espriella destacó la labor de la Policía y del Ejército y expresó su preocupación por el material explosivo encontrado en dicho automotor.

“En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4. Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura. La información inicial indica que era transportado desde Mondomo hacia Cali y que sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. Se investiga su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento”, dijo el jefe de Estado.