Agua, lodo y escombros afectaron viviendas tras el desbordamiento de la quebrada El Arado en el estado Mérida

Las intensas lluvias registradas el pasado lunes 26 de octubre provocaron el desbordamiento de la quebrada El Arado, en el estado Mérida.

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Dicha situación ocasionó daños en varias viviendas y obligó a interrumpir temporalmente el tránsito vehicular en la zona.

La emergencia ocurrió en el sector El Arado, en la vía hacia El Valle Grande, parroquia Gonzalo Picón Febres del municipio Libertador.

En videos difundidos en redes sociales se ve cómo el agua arrastró lodo y escombros hacia algunas casas.

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Los organismos de seguridad realizaron la evacuación preventiva de diferentes familias.

El paso vehicular fue cerrado mientras los equipos de emergencia evaluaban las condiciones del lugar y vigilaban el aumento del caudal.

En el sitio trabajaron funcionarios de Protección Civil Mérida, Bomberos de Mérida, Inparques, Bomberos Forestales y la Brigada de Rescate El Payón.