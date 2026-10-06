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Israel - Hamás
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Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Israel está en alerta máxima en vísperas del aniversario de los ataques terroristas del 7 de octubre perpetrados por el grupo terrorista de Hamas, financiado por el régimen iraní, las autoridades israelíes han incrementado las medidas de seguridad para mitigar los riesgos en una fecha de altísima sensibilidad. Una fecha está marcada tanto por los homenajes públicos a las víctimas como por el debate político en torno a los fallos de anticipación estratégica de la cúpula militar y de inteligencia en 2023. El ministro de defensa, Israel Katz, ordenó al ejército elevar su nivel de preparación ante posibles intentos de Hamás de ejecutar ataques y operaciones terroristas, especialmente contra las fuerzas israelíes en Gaza.

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