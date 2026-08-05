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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Sismo

Funvisis registró sismo de magnitud 3,2 en el estado Monagas, Venezuela

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Investigador enseña datos de un sismógrafo tras un terremoto - Foto de referencia: EFE
Investigador enseña datos de un sismógrafo tras un terremoto - Foto de referencia: EFE
El movimiento telúrico se registró a las 5:08 de la tarde (hora de Venezuela) y tuvo una profundidad de 21,3 kilómetros.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este miércoles 5 de agosto un sismo de magnitud 3,2 en el estado Monagas.

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Según el organismo, el movimiento telúrico se registró a las 5:08 de la tarde (hora de Venezuela) y tuvo una profundidad de 21,3 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 14 kilómetros al sur de Caripito y a 22 kilómetros al suroeste de Guanoco, de acuerdo con la información difundida por la institución.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales como consecuencia del temblor.

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El último balance del régimen venezolano es del 3 de agosto y sostiene que 6.125 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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