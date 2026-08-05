Funvisis registró sismo de magnitud 3,2 en el estado Monagas, Venezuela
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este miércoles 5 de agosto un sismo de magnitud 3,2 en el estado Monagas.
Según el organismo, el movimiento telúrico se registró a las 5:08 de la tarde (hora de Venezuela) y tuvo una profundidad de 21,3 kilómetros.
El epicentro fue localizado a 14 kilómetros al sur de Caripito y a 22 kilómetros al suroeste de Guanoco, de acuerdo con la información difundida por la institución.
Hasta ahora, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales como consecuencia del temblor.
El último balance del régimen venezolano es del 3 de agosto y sostiene que 6.125 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.
Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.
Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.
Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.
De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.