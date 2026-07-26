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"Con audiencias fáciles, es importante tener candados": piden control de redes sociales para menores de edad en México

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Mientras Francia aprueba prohibiciones para menores de 15 años en redes sociales, México enfrenta un rezago legislativo significativo en la protección de infancias y adolescencias en plataformas digitales, según advirtieron expertas en derechos humanos y comunicación. El debate sobre la regulación de contenidos digitales se intensifica en un país que ocupa el primer lugar en violencia sexual infantil a nivel internacional, donde la pornografía infantil y la trata de menores encuentran en las plataformas digitales espacios sin control efectivo. "No solamente es irremediable, sino desafortunadamente casi incontrolable", afirmó Yndira Sandoval Sánchez, defensora de derechos humanos, quien señaló que "las reglas de las plataformas se legislan". Sandoval enfatizó que existen instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño de UNICEF que obligan a los gobiernos a actuar.

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