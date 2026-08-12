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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Petróleo en Venezuela

Venezuela elevó su producción de petróleo a 1,117 millones de barriles diarios en julio, según la OPEP

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Balancín de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Balancín de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con la mencionada organización, este resultado representa un incremento de 13.000 bpd (un alza del 0,90%) con respecto a los 1,104 millones de bpd registrados durante el mes de junio.

Según informa la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de petróleo de Venezuela subió a 1,117 millones de barriles diarios (bpd) en julio de 2026.

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De acuerdo con la mencionada instancia, este resultado representa un incremento de 13.000 bpd (un alza del 0,90%) con respecto a los 1,104 millones de bpd registrados durante el mes de junio.

Por otra parte, trascendió recientemente que las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos registraron un importante repunte durante julio al ubicarse en aproximadamente 786.000 barriles diarios, la cifra más alta desde inicios de 2019, según datos difundidos por la agencia Reuters.

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El aumento de los envíos al mercado norteamericano se produjo pese a una leve disminución en las exportaciones totales del país.

Aun así, el sector petrolero venezolano ha mostrado una marcada recuperación a lo largo de este año.

Este repunte ha estado impulsado por un acuerdo de suministro suscrito en enero entre Estados Unidos y el régimen "interino" de Venezuela.

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Pese al crecimiento de las exportaciones hacia EE. UU., julio marcó el segundo mes consecutivo de descenso en el volumen total exportado, luego del pico de 1,24 millones de barriles diarios alcanzado en mayo.

En el ámbito económico, Venezuela atraviesa un escenario de alta cotización cambiaria, con el dólar oficial del Banco Central de Venezuela rondando los 752 bolívares.

En medio de esta situación, el sector petrolero busca repuntar con expectativas de mayor inversión extranjera.

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