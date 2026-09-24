Bacteria habría provocado la muerte de cientos de ballenas en la Patagonia argentina

Se sospecha que una infección bacteriana está causando la muerte de cientos de crías de ballena en la región de la Patagonia, al sur de Argentina, según declaró el jueves un experto en mamíferos marinos.

Una vez más, esta semana, decenas de crías de ballena franca austral muertas aparecieron en las playas de la provincia sureña de Chubut, continuando una preocupante tendencia que comenzó en junio.

"La tasa de mortalidad (entre las ballenas jóvenes) es bastante alta esta temporada en particular", confirmó Mariano Coscarella, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Consejo Nacional de Investigación Científica (Conicet).

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Coscarella, que reside en Puerto Madryn, un importante destino para el avistamiento de ballenas en la costa atlántica, dijo que los veterinarios sospechaban un brote de erisipela, una enfermedad grave causada por bacterias que se encuentran comúnmente en la piel de estos mamíferos.

"Parece ser una causa natural, sin embargo, no podemos descartar por completo la influencia de la actividad humana", dijo.

El gobierno provincial de Chubut declaró el miércoles que está trabajando en estrecha colaboración con la comunidad científica para resolver el misterio de la muerte de las ballenas.

Según el comunicado, las investigaciones preliminares sugieren que la causa es una "bacteria marina común".

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Puerto Madryn y la cercana península Valdés son una importante zona de reproducción para las ballenas francas australes, que pueden alcanzar hasta 17 metros (55 pies) de longitud y pesar una media de 40 toneladas, lo que equivale aproximadamente al peso de cuatro elefantes.

En 2025 se contabilizó en la zona la cifra récord de 2.110 ballenas, entre ellas 800 crías.

Este año, las autoridades han contabilizado 1.375 ejemplares, entre ellos casi 400 terneros, según informó Coscarella.

Añadió que las muertes recientes "no constituyen un peligro a medio plazo" para la población de ballenas de la zona, teniendo en cuenta la esperanza de vida media de la ballena franca austral, que las autoridades locales sitúan en 60 años.