NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Nepal

Las inundaciones y deslizamientos en Nepal y el Tíbet que provocaron torbellino similar a un tsunami dejan más de 270 muertos

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Inundaciones en Nepal (AFP)
Inundaciones en Nepal (AFP)
Las lluvias monzónicas, de junio a septiembre, suelen provocar mortíferas riadas y deslaves en todo el sur de Asia.

Equipos de rescate buscan este jueves a 1.300 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 273 muertos y pueblos enteros arrasados.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, una feroz pared de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar su vida.

El fenómeno ha costado la vida a 270 personas del lado nepalí, según un nuevo balance de la policía local, y a tres del lado chino, en el Tíbet.

o

El imponente torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un "evento sísmico" de magnitud 5,2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital.

Veinticuatro horas después del desastre, las autoridades de Nepal siguen sin noticias de 823 personas, incluyendo 517 turistas extranjeros.

Entre ellos hay 178 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá, precisó la Oficina de Turismo. España dijo que hay cuatro ciudadanos suyos no localizados.

Del otro lado de la frontera, la prensa estatal china cifró en 558 los desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, aunque no precisó sus nacionalidades.

La cancillería china indicó por su parte que había alrededor de cien ciudadanos chinos desaparecidos en el lado nepalí.

Tanto el primer ministro chino, Li Qiang, como su homólogo nepalí, Balendra Shah, acudieron a zonas afectadas para supervisar las labores de búsqueda y rescate, según medios estatales chinos y la oficina del dirigente nepalí, respectivamente.

o

En el terreno, los rescatistas tratan de abrirse paso a través de la espesa capa de lodo y los escombros en busca de sobrevivientes, con la ayuda de perros rastreadores.

El director en Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), David Fisher, alertó sobre la dimensión de la catástrofe, tras la que "pueblos enteros y zonas de mercado han quedado arrasados".

Estados Unidos prometió 500.000 dólares en ayuda. Mientras tanto, los expertos advierten que un bloqueo persistente en un río podría provocar una nueva inundación.

El Ejército nepalí realiza sobrevuelos en la zona e informó que se logró evacuar a 105 personas y lanzar material médico y ayuda humanitaria de emergencia.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas", según esa televisora.

El dalái Lama dijo este jueves que reza por todas las víctimas y pidió "medidas de ayuda adecuadas". El líder espiritual del budismo es considerado por Pekín como un rebelde y separatista, tras escapar del Tíbet para exiliarse en 1959 luego de que tropas chinas sofocaran un levantamiento en esa región.

Por su parte, el papa León XIV se mostró "entristecido al enterarse de la pérdida de vidas y la devastación" y envió "su más sincero pésame a los familiares de las víctimas", declaró el Vaticano.

Las lluvias monzónicas, de junio a septiembre, suelen provocar mortíferas riadas y deslaves en todo el sur de Asia.

Temas relacionados:

Nepal

Inundaciones

Desaparecidos

Muertos

Heridos

Tragedia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No la quieren caminando por las calles de Cuba”: hermana de la prisionera María Cristina Garrido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Caguaripano: la historia del capitán que no se doblegó a la dictadura y que permanece en prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Venezuela - Fotos: AFP
Protestas en Venezuela

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur - Foto: AFP/Canva
Comando Sur

“EE. UU. está buscando una nueva relación con Colombia”: experto tras visita del jefe de Comando Sur

ELN y dron | AFP
Drones

Exministro Diego Molano sobre grupos criminales en Colombia: "Han sido entrenados en Ucrania en el manejo de drones"

Rescatana una anciana en Nepal tras el deslizamiento / FOTO: Captura de pantalla
Nepal

Tremenda imagen del rescate de una mujer mayor que quedó atrapada en el lodo tras la avalancha en Nepal

Estados Unidos aumenta su presencia militar en territotio cercano a Cuba - Foto de referencia: Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV - EFE
Papa León XIV

Milei confirma fechas en las que el papa León XIV recorrerá el país: "Una visita histórica para todos los argentinos"

Gustavo Petro - Foto EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

"Así como nunca se preparó para gobernar, tampoco para entregar el poder": congresista colombiano sobre el liderazgo de Gustavo Petro

Las unidades K9 de la Policía Nacional de Colombia- Foto: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

“Ellos también ayudan a salvar vidas”: Perros de rescate de la Policía lideran la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Papa León XIV - EFE
Papa León XIV

Milei confirma fechas en las que el papa León XIV recorrerá el país: "Una visita histórica para todos los argentinos"

Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde - Foto: EFE
Vozinha

El debut del arquero Vozinha en Colo-Colo ya tiene fecha y hora confirmada

Gustavo Petro - Foto EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

"Así como nunca se preparó para gobernar, tampoco para entregar el poder": congresista colombiano sobre el liderazgo de Gustavo Petro

El jugador Lionel Messi del Inter Miami- Foto: EFE
Fútbol

Messi regresó a las canchas tras la muerte de su padre y se encontró con prolongada ovación al pisar el campo

Alejandro Mata, actor venezolano / Lazo negro, símbolo de luto - Fotos: X / Pexels
Fallecimiento

Murió el actor venezolano Alejandro Mata, recordado por actuar en telenovelas como 'Trapos íntimos' o 'Válgame Dios'

Salomón Rondón, delantero de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

Futbolista venezolano llegó a cinco goles y comparte el liderato de la Liga MX

Las unidades K9 de la Policía Nacional de Colombia- Foto: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

“Ellos también ayudan a salvar vidas”: Perros de rescate de la Policía lideran la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023