Las inundaciones y deslizamientos en Nepal y el Tíbet que provocaron torbellino similar a un tsunami dejan más de 270 muertos

Equipos de rescate buscan este jueves a 1.300 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 273 muertos y pueblos enteros arrasados.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, una feroz pared de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar su vida.

El fenómeno ha costado la vida a 270 personas del lado nepalí, según un nuevo balance de la policía local, y a tres del lado chino, en el Tíbet.

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El imponente torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un "evento sísmico" de magnitud 5,2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital.

Veinticuatro horas después del desastre, las autoridades de Nepal siguen sin noticias de 823 personas, incluyendo 517 turistas extranjeros.

Entre ellos hay 178 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá, precisó la Oficina de Turismo. España dijo que hay cuatro ciudadanos suyos no localizados.

Del otro lado de la frontera, la prensa estatal china cifró en 558 los desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, aunque no precisó sus nacionalidades.

La cancillería china indicó por su parte que había alrededor de cien ciudadanos chinos desaparecidos en el lado nepalí.

Tanto el primer ministro chino, Li Qiang, como su homólogo nepalí, Balendra Shah, acudieron a zonas afectadas para supervisar las labores de búsqueda y rescate, según medios estatales chinos y la oficina del dirigente nepalí, respectivamente.

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En el terreno, los rescatistas tratan de abrirse paso a través de la espesa capa de lodo y los escombros en busca de sobrevivientes, con la ayuda de perros rastreadores.

El director en Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), David Fisher, alertó sobre la dimensión de la catástrofe, tras la que "pueblos enteros y zonas de mercado han quedado arrasados".

Estados Unidos prometió 500.000 dólares en ayuda. Mientras tanto, los expertos advierten que un bloqueo persistente en un río podría provocar una nueva inundación.

El Ejército nepalí realiza sobrevuelos en la zona e informó que se logró evacuar a 105 personas y lanzar material médico y ayuda humanitaria de emergencia.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas", según esa televisora.

El dalái Lama dijo este jueves que reza por todas las víctimas y pidió "medidas de ayuda adecuadas". El líder espiritual del budismo es considerado por Pekín como un rebelde y separatista, tras escapar del Tíbet para exiliarse en 1959 luego de que tropas chinas sofocaran un levantamiento en esa región.

Por su parte, el papa León XIV se mostró "entristecido al enterarse de la pérdida de vidas y la devastación" y envió "su más sincero pésame a los familiares de las víctimas", declaró el Vaticano.

Las lluvias monzónicas, de junio a septiembre, suelen provocar mortíferas riadas y deslaves en todo el sur de Asia.