Marco Rubio asegura desde Colombia que Estados Unidos seguirá destruyendo petroleros del régimen de Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que Estados Unidos seguirá destruyendo petroleros iraníes como represalia a los ataques de Irán, mientras el ejército norteamericano dijo que ya alcanzó cinco buques.
"Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello", dijo Rubio a los periodistas durante una visita a Colombia.
La tensión entre Estados Unidos y el régimen de Irán se ha intensificado en las últimas horas con ataques mutuos en Medio Oriente.
El ejército de Estados Unidos dijo que destruyó cinco petroleros iraníes después de que Teherán lanzara recientemente misiles balísticos en dos oportunidades contra un buque de guerra.
"Las fuerzas estadounidenses ordenaron a las tripulaciones que abandonaran las embarcaciones antes de que fueran atacadas y quedaran fuera de servicio", señaló el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.
Las agresiones se ejecutaron "en respuesta a los intentos fallidos más recientes de Irán", agregó el texto.
Cuatro buques (el Kaviz, el Charminar, el Horizon y el Riesco) fueron destruidos en el Golfo de Omán y un quinto (el Derya) cerca de la isla de Jark, según el comunicado, acompañado de videos de esos buques alcanzados por una explosión y posteriormente envueltos en llamas.
Por su parte, Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen de Irán, advirtieron este martes que iban a "apuntar" contra petroleros en Kuwait y Bahréin, e instaron a las tripulaciones a "abandonar sus buques de inmediato", según la agencia oficial Irna.