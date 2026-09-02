"Hoy estamos haciendo historia": Delcy Rodríguez tras firma de acuerdos con Chevron y otras empresas petroleras

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, participó este martes en Caracas en la firma de contratos para la ampliación de las operaciones petroleras de Chevron en Venezuela.

El plan contempla una inversión de 7.000 millones de dólares y tiene como objetivo duplicar la producción de la petrolera estadounidense en territorio venezolano durante los próximos cinco años.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidió la ceremonia realizada en el Palacio de Miraflores, donde destacó la importancia histórica del momento.

"En Venezuela los días parecen años, porque cada día se construye historia", afirmó Delcy, quien recibió al secretario Wright en su segunda visita oficial al país suramericano, tras una primera reunión en febrero.

Los acuerdos firmados forman parte de la reactivación y migración de los contratos petroleros hacia la recientemente reformada Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Este nuevo marco legal otorga mayor flexibilidad a las empresas extranjeras, permitiéndoles un incremento en el control operativo y comercial, además de mayor libertad en la exportación y obtención de ingresos.

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"Hoy estamos haciendo historia", señaló Rodríguez, destacando que Chevron, con más de un siglo de presencia en Venezuela, expande sus inversiones y tecnología en el país.

Delcy enfatizó que el incremento de producción debe traducirse en "más empleo, en más salario, en servicios públicos, en hospitales, en escuelas, en alimentación, el bienestar de un país que en su conjunto busca la prosperidad".

Además,agradeció al mandatario estadounidense "por todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado" y expresó su confianza en que los acuerdos representen beneficios mutuos para ambas naciones.

El secretario Wright calificó la jornada como "un día transformador" y aseguró que el acuerdo "va a generar miles de puestos de trabajo".

Además, manifestó que "la pelota de la paz, la pelota de la prosperidad debe empezar a rodar en Venezuela", expresando su convicción de que estos convenios harán "de las Américas un mejor lugar".

Estos convenios se enmarcan en el acuerdo histórico anunciado por el presidente Donald Trump el 28 de agosto, que contempla la producción de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas.