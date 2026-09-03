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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Maduro capturado
Programa: La Tarde

En Venezuela, a 8 meses de la captura de Maduro, continúa “lo de siempre, pero es peor”: Schamis

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista de NTN24, conversó con el programa La Tarde sobre los sometimientos a los que se siguen enfrentando los presos políticos y sus familias en Venezuela. Un tema que en los últimos días parece haber dejado de ser prioridad en la nación sudamericana, aun cuando se había puesto como prioridad para la transición democrática de la nación sudamericana tras la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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