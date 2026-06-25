Balance actualizado de muertos y heridos tras terremotos registrados en Venezuela: 235 víctimas fatales y 4.300 lesionados
Este jueves 25 de junio, en horas de la noche, el régimen venezolano actualizó la cifra de muertos y heridos tras los terremotos registrados en Venezuela.
TE PUEDE INTERESAR:
Hasta el momento, según lo reportado por el ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, van 235 fallecidos y 4.300 personas heridas.
“Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos (…) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, señaló el funcionario adjunto a Miraflores.
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente, sacudieron a Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.
La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.
Por ende, conforme pasan las horas, la zozobra se apodera del seno de la sociedad venezolana, que, a su vez, está volcada a ayudar.
Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.
Las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.
En cuanto a Caracas, las zonas del área metropolitana más afectadas son Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.