Balance actualizado de muertos y heridos tras terremotos registrados en Venezuela: 235 víctimas fatales y 4.300 lesionados

Este jueves 25 de junio, en horas de la noche, el régimen venezolano actualizó la cifra de muertos y heridos tras los terremotos registrados en Venezuela.

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Hasta el momento, según lo reportado por el ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, van 235 fallecidos y 4.300 personas heridas.

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“Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos (…) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, señaló el funcionario adjunto a Miraflores.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente, sacudieron a Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

Por ende, conforme pasan las horas, la zozobra se apodera del seno de la sociedad venezolana, que, a su vez, está volcada a ayudar.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.

En cuanto a Caracas, las zonas del área metropolitana más afectadas son Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.